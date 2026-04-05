Chia sẻ tại Hội thảo khoa học quốc tế về giác mạc sinh học diễn ra ngày 4/4 tại Hà Nội, TS Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết bệnh lý giác mạc là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa.

Các bệnh lý giác mạc có thể điều trị nếu có nguồn ghép phù hợp. Tại Việt Nam, hiện có khoảng hơn 500.000 người bị mù do bệnh lý giác mạc. Riêng tại Bệnh viện Mắt Trung ương, số bệnh nhân chờ ghép lên tới hàng nghìn trường hợp.

TS Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại hội thảo (Ảnh: PV).

Trong khi đó, nguồn giác mạc hiến tặng vẫn còn rất hạn chế. Theo thống kê, lượng giác mạc hiến hiện chỉ đáp ứng khoảng 1-2% nhu cầu thực tế. Việc thiếu nguồn ghép khiến nhiều bệnh nhân phải chờ đợi kéo dài, làm giảm cơ hội điều trị.

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp thay thế như giác mạc sinh học, vật liệu sinh học đang được đặt ra nhằm mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh, đồng thời giảm phụ thuộc vào nguồn giác mạc hiến.

Từ góc độ chuyên môn, GS.TS.BS Tôn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam, cho biết các vật liệu y sinh tiên tiến có thể góp phần bổ sung thêm lựa chọn điều trị đối với bệnh lý giác mạc.

Theo bà Thanh, việc phát triển và ứng dụng các vật liệu này không chỉ liên quan đến công nghệ, mà còn có thể giúp từng bước chủ động hơn trong thay thế giác mạc người trong thực tiễn lâm sàng, nhất là khi nguồn hiến vẫn còn hạn chế.

Các chuyên gia nhận định, việc phát triển công nghệ giác mạc sinh học không chỉ liên quan đến điều trị bệnh lý giác mạc, mà còn gắn với mục tiêu từng bước làm chủ các công nghệ y sinh tiên tiến tại Việt Nam.