5 công nghệ tăng tỷ lệ đậu thai IVF

Phòng labo - nơi đặt nền tảng cho thành công của IVF

Trong điều trị hiếm muộn, phòng labo được ví như “trái tim” của toàn bộ quy trình IVF. Đây là nơi diễn ra những bước quyết định: chọn lọc tinh trùng, thụ tinh, nuôi cấy và đánh giá phôi.

Vì vậy, trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh chú trọng đầu tư đồng bộ cho hệ thống lab, ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao tỷ lệ đậu thai ngay từ những bước đầu tiên. Trong đó, bước đầu tiên - chọn lọc tinh trùng đóng vai trò nền tảng, quyết định chất lượng phôi ngay từ đầu.

MACS - Lọc tinh trùng bằng từ trường, loại bỏ “ứng viên kém chất lượng”

Không phải tất cả tinh trùng đều có khả năng tạo phôi khỏe mạnh. Công nghệ MACS (Magnetic Activated Cell Sorting) sử dụng từ trường để loại bỏ các tinh trùng có dấu hiệu tổn thương DNA.

Nhờ đó, mẫu tinh trùng sau lọc có chất lượng tốt hơn, giảm nguy cơ phôi kém phát triển. Đây là bước quan trọng, đặc biệt với các trường hợp tinh trùng yếu, đứt gãy DNA cao hoặc từng thất bại IVF.

Tuy nhiên, loại bỏ tinh trùng kém vẫn chưa đủ. Với những mẫu tinh trùng đặc biệt yếu, việc “tìm ra ứng viên tiềm năng” mới là yếu tố then chốt.

LAISS - Chọn đúng tinh trùng tiềm năng nhất

Nếu MACS giúp loại bỏ tinh trùng kém, thì LAISS (Laser Assisted Immotile Sperm Selection) lại giúp tìm ra những tinh trùng tưởng như bất động nhưng vẫn còn khả năng sống.

Công nghệ này sử dụng tia laser để kiểm tra phản ứng của tinh trùng, từ đó lựa chọn chính xác những tinh trùng còn tiềm năng thụ tinh. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong các ca vô tinh hoặc tinh trùng rất yếu.

Khi đã lựa chọn được tinh trùng phù hợp, bước tiếp theo đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối trong quá trình thụ tinh.

Piezo ICSI - Đưa tinh trùng vào trứng với độ chính xác cao

Piezo ICSI (tiêm tinh trùng vào bào tương trứng) là kỹ thuật then chốt trong IVF hiện đại. Thay vì để tinh trùng tự bơi đến trứng, chuyên viên phôi học sẽ chọn một tinh trùng tốt nhất và tiêm trực tiếp vào trứng bằng kim đầu tù, kết hợp những xung rung siêu nhỏ.

Kỹ thuật này hạn chế tối đa tổn thương trứng, đặc biệt trong các trường hợp tinh trùng yếu, ít, trứng dễ tổn thương. Thạc sĩ chuyên viên phôi học Đinh Văn Bôn - Trưởng phòng labo IVF Hồng Ngọc Yên Ninh chia sẻ: “Piezo ICSI không chỉ là thao tác kỹ thuật mà còn đòi hỏi sự chính xác và kinh nghiệm. Việc lựa chọn đúng tinh trùng và thực hiện đúng thời điểm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phôi sau này".

Nuôi phôi Timelapse - theo dõi phôi 24/7 không cần lấy ra ngoài

Thụ tinh thành công chỉ là khởi đầu, điều quan trọng hơn là theo dõi quá trình phát triển của phôi trong điều kiện tối ưu. Một trong những bước tiến lớn trong IVF là hệ thống nuôi phôi trang bị camera theo dõi và chụp ảnh phôi liên tục Time-lapse. Phôi được nuôi trong môi trường ổn định và được theo dõi liên tục theo thời gian thực mà không cần lấy ra khỏi tủ nuôi cấy.

Công nghệ này giúp ghi lại toàn bộ quá trình phát triển của phôi, từ đó các chuyên viên có thể đánh giá chính xác khả năng phát triển và lựa chọn phôi có tiềm năng làm tổ cao nhất.

PGT - Sàng lọc di truyền, chọn phôi khỏe mạnh ngay từ đầu

Không dừng lại ở việc quan sát hình thái, y học hiện đại còn tiến thêm một bước đó là đánh giá phôi ở cấp độ di truyền. PGT (Preimplantation Genetic Testing) là bước sàng lọc di truyền trước chuyển phôi, giúp phát hiện các bất thường về nhiễm sắc thể.

Nhờ PGT, các phôi mang bất thường sẽ được loại bỏ, chỉ giữ lại những phôi có bộ nhiễm sắc thể bình thường, từ đó giảm nguy cơ sảy thai và tăng tỷ lệ thai kỳ khỏe mạnh.

BS Phạm Thị Thùy Dương - Giám đốc Trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh cho biết: “PGT giúp chúng tôi chủ động chọn phôi khỏe ngay từ đầu, giúp mẹ có 1 thai kỳ an toàn, khỏe mạnh. Đây là bước quan trọng để nâng cao tỷ lệ thành công và giảm gánh nặng tâm lý cho bệnh nhân".

