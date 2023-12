4 thảo dược cho người bệnh viêm gan virus và xơ gan

Cà gai leo

Cà gai leo là dược liệu được nghiên cứu bài bản và chuyên sâu. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học cho thấy đây là một trong những thảo dược có thể hỗ trợ thải độc và bảo vệ gan hiện nay. Cà gai leo hỗ trợ tăng cường chức năng gan trong viêm gan virus, xơ gan.

Đề tài lâm sàng trên bệnh nhân viêm gan B hoạt động được thực hiện tại Bệnh viện Quân y 108 dùng sản phẩm từ cây cà gai leo cho thấy những người bệnh tham gia kiểm tra lâm sàng đều có cải thiện các triệu chứng mệt mỏi, vàng da vàng mắt, ăn uống tốt sau 2 tháng sử dụng.

Tại Việt Nam, Tuệ Linh là công ty xây dựng thành công vùng trồng cà gai leo sạch, đạt tiêu chuẩn quốc tế GACP - WHO, với diện tích gần 15ha (Ảnh: Tuệ Linh).

Khúng khéng

Cây khúng khéng (Ảnh: Tuệ Linh).

Tác dụng nổi bật của cây khúng khéng là khả năng giải độc bia rượu, do vậy nhiều người còn gọi khúng khéng là cây giải rượu. Khúng khéng có tác dụng hỗ trợ bảo vệ gan khỏi tác hại của bia rượu, cải thiện các triệu chứng do men gan cao, chống oxy hóa, tăng cường khả năng giải độc của gan trong trường hợp gan bị tổn thương do virus và bia rượu.

Kế sữa

Cây kế sữa (Ảnh: Tuệ Linh).

Kế sữa là cây thuốc có tác dụng bảo vệ gan với hoạt chất chính là Silymarin đã được chứng minh tác dụng hỗ trợ chống viêm, chống oxy hóa và bảo vệ tế bào gan. Hiện nay, kế sữa thường được sử dụng cho các trường hợp cần cải thiện triệu chứng do rối loạn chức năng gan, bao gồm viêm gan virus mạn tính, tổn thương gan do hóa chất, rượu và hóa trị liệu...

Mật nhân

Cây mật nhân (Ảnh: Tuệ Linh).

Theo kinh nghiệm dân gian và trong y học cổ truyền, cây mật nhân rất tốt cho gan, hỗ trợ giải rượu, cải thiện chứng ăn uống khó tiêu. Bên cạnh đó, mật nhân còn có tác dụng hỗ trợ cải thiện triệu chứng do men gan cao, kích thích tăng miễn dịch cơ thể.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giải độc gan Tuệ Linh Plus là sản phẩm có sự kết hợp từ cà gai leo, mật nhân, kế sữa, khúng khéng, actiso… giúp hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ tăng cường chức năng gan trong viêm gan virus, xơ gan, người uống nhiều bia rượu, thuốc có hại cho gan.

Sản phẩm còn hỗ trợ cải thiện các triệu chứng: men gan cao, vàng da, mệt mỏi, chán ăn, mẩn ngứa do chức năng gan kém. Vì vậy, người dùng có thể lựa chọn Giải độc gan Tuệ Linh Plus trong hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ tăng cường chức năng gan trong viêm gan virus, xơ gan, sử dụng nhiều bia rượu.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giải độc gan Tuệ Linh Plus (Ảnh: Tuệ Linh).

Giải độc gan Tuệ Linh Plus đạt giải thưởng sản phẩm "Top 10 tin dùng Việt Nam dành cho người viêm gan virus và xơ gan" do Tạp chí Kinh tế Việt Nam bình chọn năm 2022.

Sản phẩm Giải độc gan Tuệ Linh Plus do Công ty TNHH Tuệ Linh sản xuất đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giải độc gan Tuệ Linh Plus có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 532/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 29/3/2022. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.