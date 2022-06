3 yếu tố chứng tỏ đàn ông có khả năng sinh lý tốt

"Cậu nhỏ" luôn cương vào buổi sáng

Nếu thức dậy vào buổi sáng, "cậu nhỏ" luôn ở trạng thái "chào cờ", đây là tín hiệu đáng mừng đối với sức khỏe sinh lý của nam giới. Điều này cho thấy nồng độ Testosterone ở mức cao, sự tuần hoàn máu cũng như các tế bào thần kinh trong và xung quanh dương vật đang hoạt động tốt. Nồng độ Testosterone của nam giới đạt ở mức cao nhất vào buổi sáng, ngay sau khi vừa thức dậy, tạo ra hiện tượng cương dương tự nhiên mà không có bất kỳ tác động nào.

Ngoài ra, các chuyên gia phân tích, ban ngày não sẽ giải phóng một chất gọi là Noradrenaline, là một loại hormone cản trở sự cương cứng. Tuy nhiên, vào ban đêm khi cơ thể nghỉ ngơi sẽ ít tiết ra hormone này hơn, nên "cậu nhỏ" sẽ dễ cương cứng hơn. Tình trạng cương dương vào buổi sáng thường kéo dài khoảng 30 phút và sẽ giảm bớt trong vài phút sau khi thức dậy. Hiện tượng này xảy ra phổ biến ở mọi độ tuổi của nam giới, và đặc biệt là ở nhóm nam giới trẻ tuổi, thanh thiếu niên.

Đối với đàn ông độ tuổi trung niên ngoài 40, biểu hiện cương dương vào buổi sáng cũng không còn xuất hiện thường xuyên nữa. Trong trường hợp "cậu nhỏ" không "ngóc đầu" vào buổi sáng thường xuyên và kéo dài cần thăm khám sớm. Bởi vì biểu hiện này không chỉ liên quan đến sinh lý mà còn là dấu hiệu của một số bệnh lý tiềm ẩn như cao huyết áp, tim mạch… cần được phát hiện và điều trị kịp thời.

"Cậu nhỏ" luôn "chào cờ" vào buổi sáng là tín hiệu tốt (Ảnh: Shutterstock).

Tần suất "tơ tưởng" đến "chuyện ấy" nhiều

Theo các chuyên gia tình dục, tần suất đàn ông nghĩ về "chuyện ấy" nhiều cho thấy nhu cầu ham muốn cao. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá khả năng sinh lý của đàn ông, là biểu hiện sinh lý bình thường của cánh mày râu. Điều này chứng tỏ hormone giới tính Testosterone tồn tại trong cơ thể ở mức tương đối ổn định. Testosterone có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tình dục, nó kích thích ham muốn, tăng dục năng, mang lại sự hưng phấn và sự khoái cảm trong quan hệ.

Nhiều người còn truyền thông tin, cứ 7 giây đàn ông nghĩ đến tình dục một lần. Điều này đồng nghĩa nam giới nghĩ đến tình dục hơn 500 lần mỗi ngày. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào chứng minh về con số "khủng" này tồn tại thực sự.

Các chuyên gia của trường Đại học ở bang Ohio (Mỹ) đã thực hiện một nghiên cứu tình dục ở nhóm 283 sinh viên trong suốt một tuần. Những sinh viên này sẽ bấm máy mỗi khi "chuyện ấy" xuất hiện trong tâm trí họ. Kết quả cho thấy, trung bình nhóm nam sinh nghĩ về tình dục 19 lần mỗi ngày, trong đó các nữ sinh nghĩ về tình dục 10 lần mỗi ngày. Nghiên cứu này đã được công bố trên Tạp chí nghiên cứu tình dục về tần suất suy nghĩ đến tình dục của một người đàn ông khỏe mạnh nhiều gấp đôi so với phụ nữ.

Alipas Mới giúp đàn ông "lên đời" phong độ

Tính tình vui vẻ, nhiều cảm hứng trong công việc

Một người đàn ông vui vẻ, hài hước có thể "bật mí" khả năng sinh lý của họ tốt. Tâm trạng của người đàn ông có liên quan đến lượng Testosterone trong cơ thể của họ. Bởi Testosterone không chỉ ảnh hưởng đến hệ sinh dục, hệ tim mạch, hệ cơ xương mà còn ảnh hưởng đến hệ thần kinh, giúp điều hòa hệ thần kinh. Testosterone ở mức đủ đầy sẽ giúp nâng cao tâm trạng và cải thiện sự tập trung.

Đàn ông với khả năng sinh lý tốt thường có tính tình cởi mở (Ảnh: Shutterstock).

Kết quả nghiên cứu của Trung tâm Y tế Đại học VU (Amsterdam - Hà Lan) với 608 nam giới trên 65 tuổi cho thấy nam giới có nồng độ Testosterone dưới 220 pmol/l có nhiều nguy cơ mắc các triệu chứng trầm cảm tăng cao gấp đôi. Testosterone giúp tăng giải phóng Dopamine - là chất dẫn truyền thần kinh trong não, mang lại hưng phấn, sảng khoái. Ngược lại, Testosterone thấp có thể trực tiếp làm giảm mức Serotonin - là hormone có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh tâm trạng, trí nhớ, giấc ngủ… Việc thiếu hụt Serotonin có thể dẫn đến trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn thần kinh thực vật.

Trên đây là những biểu hiện của một người đàn ông "phong độ đỉnh cao". Có thể thấy, tất cả đều liên quan đến một yếu tố là hormone sinh dục - Testosterone. Testosterone không chỉ tác động đến sức khỏe toàn thân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh lý của nam giới, kích thích ham muốn, tăng khả năng cương, tăng số lượng và chất lượng tinh trùng… Tuy nhiên, do sự lão hóa tự nhiên, cùng nhiều tác động từ bên ngoài như stress, mất ngủ, uống nhiều rượu bia… khiến lượng hormone Testosterone suy giảm nghiêm trọng. Lúc này nam giới thường phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe toàn thân và tâm sinh lý như: giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, khó đạt khoái cảm…

Theo GS Trần Quán Anh (Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam), hai yếu tố quan trọng quyết định khả năng sinh lý của nam giới là Testosterone và Nitric Oxide. Nếu như Testosterone tạo nên ham muốn thì Nitric Oxide giúp giãn nở động mạch, đảm bảo máu đến dương vật dễ dàng, giúp quá trình cương nhanh hơn, mạnh hơn và lâu hơn.

Do vậy, trong hành trình tìm kiếm một giải pháp hiệu quả, an toàn và bền vững cho nam giới, các nhà khoa học Mỹ đã khám phá ra bộ ba tinh chất quý hiếm, tinh hoa từ thiên nhiên là Eurycoma Longifolia, Thông biển Pháp và Hàu đại dương, sau đó tinh chiết bằng công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới để tạo ra sức mạnh vượt trội có trong Alipas mới. Những tinh chất này giúp cơ thể sản sinh Testosterone nội sinh và Nitric Oxide mạnh mẽ và an toàn, cải thiện sức khỏe toàn thân, sinh lực sung mãn, giúp nam giới giữ vững phong độ đỉnh cao, luôn là "người hùng" trong mắt phái đẹp.