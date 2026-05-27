3 giờ bóc tách khối u buồng trứng 10cm cho nữ bệnh nhân 26 tuổi tại Phú Quốc

Khi nhiều tín hiệu cảnh báo của cơ thể bị bỏ qua

Chị T.S. (26 tuổi) nhập viện Vinmec Phú Quốc trong tình trạng đau âm ỉ vùng hạ vị kéo dài, kèm cảm giác nặng bụng. Bệnh nhân cho biết, các triệu chứng xuất hiện từ lâu nhưng không rõ rệt nên chưa đi thăm khám. Cơn đau tăng dần và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, chị mới quyết định đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả siêu âm cho thấy, bệnh nhân có khối u bì buồng trứng trái kích thước khoảng 10x10 cm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm như: xoắn buồng trứng, vỡ u, xuất huyết hoặc chèn ép các cơ quan lân cận... Trong đó, xoắn buồng trứng là biến chứng cấp cứu đặc biệt đáng lo ngại. Nó có thể làm suy giảm hoặc mất chức năng buồng trứng.

Hình ảnh siêu âm cho thấy bệnh nhân có khối u bì buồng trứng trái kích thước khoảng 10x10cm (Ảnh: BVCC).

Ngoài ra, ê-kíp còn phát hiện nhiều dải dính trong ổ bụng bệnh nhân do tình trạng viêm nhiễm kéo dài, gây nguy cơ vô sinh hoặc thai ngoài tử cung về sau.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân chưa sinh con, nên bên cạnh việc xử lý triệt để khối u, các bác sĩ phải ưu tiên bảo tồn tối đa phần buồng trứng lành, duy trì cơ hội làm mẹ.

3 giờ bóc tách khối u và xuất viện sau 48 giờ nhờ phương pháp nội soi ít xâm lấn

Ê-kíp phẫu thuật gồm BS.CKI Vương Ngọc Linh - Trưởng khoa Sản phụ khoa và BS.CKI.BSNT Đầu Thị Tuyết Nhung - bác sĩ Sản phụ khoa, Vinmec Phú Quốc. Đội ngũ chuyên gia và bác sĩ chọn phương pháp phẫu thuật nội soi ít xâm lấn. Với đường rạch rất nhỏ cùng thiết bị công nghệ cao, bác sĩ có thể phóng đại cấu trúc, quan sát rõ và xử lý chính xác từng thao tác.

Phẫu thuật nội soi ít xâm lấn tại Vinmec Phú Quốc giúp nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

Sau gần 3 giờ, ê-kíp đã bóc tách thành công, lấy toàn bộ khối u kích thước lớn, bảo tồn mô buồng trứng lành, đồng thời gỡ dính ổ bụng nhằm khôi phục lại cấu trúc bình thường cho bệnh nhân. Không chỉ đảm bảo hiệu quả điều trị, phương pháp này còn tối ưu về thẩm mỹ, ít đau, giúp người bệnh hồi phục nhanh.

Sau 24 giờ, bệnh nhân có thể tự đi lại, ăn uống bình thường. Các chỉ số sinh tồn ổn định, vết mổ khô và không ghi nhận biến chứng. Sau 48 giờ theo dõi, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không còn cảm giác đau tức vùng bụng dưới như trước.

Theo BS.CKI Vương Ngọc Linh - Trưởng khoa Sản phụ khoa Vinmec Phú Quốc, u bì buồng trứng là dạng u lành tính thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã phát triển lớn hoặc xuất hiện biến chứng.

Với trường hợp có khối u lớn hoặc dải dính phức tạp trong ổ bụng, kinh nghiệm của ê-kíp phẫu thuật cùng quy trình chăm sóc hậu phẫu toàn diện đóng vai trò quan trọng, giúp người bệnh giảm rủi ro biến chứng, phục hồi nhanh, sớm ổn định sức khỏe.

Theo bác sĩ, tại Vinmec, các ca bệnh phụ khoa phức tạp được điều trị theo mô hình đa chuyên khoa. Bác sĩ sản phụ khoa phối hợp chặt chẽ cùng gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh. Sự phối hợp này giúp ê-kíp xây dựng phác đồ điều trị theo hướng cá nhân hóa, phù hợp tình trạng từng người bệnh.

Bác sĩ Vương Ngọc Linh khuyến cáo, phụ nữ nên duy trì khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm những bất thường. Những dấu hiệu như đau bụng dưới kéo dài, rối loạn kinh nguyệt, cảm giác nặng tức vùng hạ vị hoặc các thay đổi nhỏ cũng không nên chủ quan. Việc thăm khám và điều trị sớm không chỉ giúp quá trình can thiệp đơn giản hơn, mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống.