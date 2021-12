3 dấu hiệu nhận biết giải pháp an toàn để chiên rán nhiệt độ cao bạn nên biết

Dân trí Cách nhận biết dấu hiệu dầu ăn chuẩn cho các món chiên rán nhiệt độ cao thông qua các dấu hiệu có thể nhận biết trong khi nấu nướng, được đầu bếp Cẩm Thiên Long giới thiệu trong video mới nhất.

Dấu hiệu 1 - Thực phẩm khi trong quá trình gia nhiệt ít cháy khét, ngoài giòn trong chín đều

Nhiệt độ chiên rán thông thường, theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, sẽ dao động ở khoảng 170 - 180 độ C. Nếu thấp hơn nhiệt độ này các món chiên rán sẽ dễ bị ngấm dầu, gây ngán khi ăn. Hoặc vượt qua ngưỡng nhiệt độ này, thức ăn dễ bị cháy khét và sản sinh những chất không có lợi cho sức khỏe. Do đó, dầu ăn sử dụng để chế biến các món chiên rán nhiệt độ cao phải có điểm bốc khói cao, đảm bảo dầu không bị cháy và có mùi khét, thức ăn sau khi chiên rán đảm bảo vị tươi ngon, chín đều và giữ trọn hương vị tự nhiên của thực phẩm.

Đầu bếp Cẩm Thiên Long chia sẻ giải pháp an toàn để chiên rán nhiệt độ cao

Ví dụ tiêu chuẩn dầu ăn chiên rán dành cho món nhiệt độ cao được đầu bếp Cẩm Thiên Long giới thiệu trong video, dầu ăn Tường An Gold có thành phần từ các nguyên liệu cao cấp: dầu hạt cải, dầu hướng dương và dầu olein, chịu nhiệt độ cao lên đến 232 độ C, nên dù món tôm cuộn khoai tây được chiên lâu ở nhiệt độ cao thì món ăn vẫn đảm bảo lớp vỏ ngoài giòn và vàng ruộm, lớp tôm bên trong chín mềm, thơm ngon.

Dấu hiệu 2 - Màu sắc món chiên rán vàng ươm, đẹp mắt

Một trong những món ăn tưởng như "dễ mà khó" chế biến, đó chính là các món rau củ tẩm bột chiên (hay còn gọi là Tempura theo cách chế biến món ăn của Nhật). Món ăn sau khi thực hiện đòi hỏi vẫn phải đảm bảo độ tươi, giòn, mọng nước của rau củ, nhưng lớp vỏ bột áo bên ngoài phải vàng ươm đẹp mắt.

Lý giải từ đầu bếp Cẩm Thiên Long trong video, nhờ vào thành phần của dầu ăn chất lượng, có khả năng gia nhiệt tốt, nên dù nhiệt độ dầu cao và sôi già, màu sắc của món Tempura (gồm lá tía tô, cà rốt, đậu đũa…) vẫn tươi, đẹp mắt, đảm bảo an toàn dinh dưỡng và sức khỏe cho người ăn.

Dấu hiệu 3 - Món ăn giòn rụm, giòn lâu và màu dầu ít bị biến đổi sau khi chiên

Với các loại dầu có điểm bốc khói thấp, hay còn được hiểu là khả năng chịu nhiệt độ cao kém sẽ rất dễ cháy khét hay không mang lại độ giòn ngon và giữ được độ giòn lâu cho thực phẩm. Trong khi đó, dầu ăn được đánh giá là phù hợp cho các món chiên rán sẽ giúp hạn chế hiện tượng này nhờ khả năng chịu nhiệt độ tốt, nên các chất trong dầu ít bị phá vỡ, biến đổi.

Ví dụ từ món gà Nugget chiên giòn, dầu ăn Tường An Gold mà đầu bếp Cẩm Thiên Long lựa chọn giúp món gà chiên giòn rụm, thơm ngon và màu dầu không bị biến đổi nhiều sau khi sử dụng.

Dầu ăn Tường An Gold - giải pháp vàng chiên rán ở nhiệt độ cao.

Dầu ăn Tường An Gold được đầu bếp Cẩm Thiên Long tin tưởng và lựa chọn như là giải pháp vàng chiên rán nhiệt độ cao, an toàn cho sức khỏe vì: Thành phần dầu ăn Tường An Gold được kết hợp từ 3 nguyên liệu cao cấp nhập khẩu (dầu hạt cải, dầu hướng dương và dầu olein), chịu nhiệt độ cao lên đến 232 độ C, mang lại độ giòn cho thực phẩm và giảm nguy cơ cháy khét, giàu Vitamin E, Omega 3,6,9 tự nhiên tốt cho hệ tim mạch. Đặc biệt, rất an toàn cho sức khỏe với cam kết 3 KHÔNG: Không Cholesterol, Không Trans fat, Không chất bảo quản (theo khuyến nghị của FDA).

Dầu ăn nhà bạn có đáp ứng mọi dấu hiệu trên? Liệu bạn đã chọn đúng loại dầu ăn cho kệ bếp của mình đáp ứng được việc chế biến món chiên rán giòn tan, đảm bảo chất lượng mà vẫn an toàn cho sức khỏe? Hãy chọn dầu ăn Tường An Gold đồng hành cùng những công thức chiên rán nhiệt độ cao để tạo ra những món giòn tan tròn vị, chuẩn ngon như đầu bếp Cẩm Thiên Long.

Trường Thịnh