3 cách tăng đề kháng cho cơ thể thời kỳ "bình thường mới"

Thường xuyên vận động, ăn uống đủ chất, đúng cách và tăng cường vitamin C giúp tăng sức đề kháng cho bản thân và gia đình, góp phần phòng tránh dịch bệnh.

Bên cạnh đó, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)1, dịch Covid-19 khó có thể bị xóa bỏ hoàn toàn, mà sẽ trở thành một "người bạn bất đắc dĩ" trên toàn cầu trong thời gian tới. Như vậy, bên cạnh việc tiêm vắc-xin và thực hiện đầy đủ biện pháp 5K, chìa khóa để chung sống an toàn cùng Covid-19 là chủ động trang bị cho mình một sức khỏe thật vững vàng.

Không cần "đao to búa lớn", chỉ với việc thực hiện đều đặn 3 quy tắc "nhỏ mà có võ" sau đây, chúng ta có thể nâng cao sức đề kháng, tự tin với sức khỏe vững vàng tiến vào trạng thái bình thường mới.

Vận động bất cứ khi nào có thể

Hoạt động thể chất được chứng minh có khả năng làm tăng nồng độ các globulin miễn dịch như IgA, IgG, IgD,... giúp huy động các tế bào miễn dịch của cơ thể, tạo "chốt chặn" hạn chế virus "xâm nhập" vào sâu bên trong cơ thể.

Tăng cường vận động thực ra không hề khó như ta tưởng. Hình thức dễ áp dụng nhất là cứ sau 25 phút tập trung làm việc, chúng ta hãy dành 5 phút xả hơi, đi lại hay tập vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng. Khoảng thời gian 5 phút "vàng" này còn giúp "sạc pin" não bộ, tăng cường tập trung trong 25 phút làm việc tiếp theo. Đây chính là cơ chế tuyệt vời của phương pháp đồng hồ "cà chua" Pomodoro nổi tiếng mà bất cứ ai cũng có thể áp dụng.

5 phút xả hơi và giãn cơ giữa giờ làm việc có ích cho việc tăng cường đề kháng

Nếu muốn mở rộng thêm bài tập, chúng ta có thể chọn leo cầu thang bộ thay vì đi thang máy lên chung cư, văn phòng. Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, mỗi khi leo được một tầng cầu thang, tuổi thọ sẽ tăng thêm 10 giây. Như vậy, chỉ với 15 phút leo cầu thang mỗi ngày, liên tục trong 20 - 30 năm, chúng ta sẽ tặng cho bản thân thêm 3 năm tuổi thọ.

Khi muốn nâng cao cấp độ, chúng ta có thể tìm cho mình một môn thể thao yêu thích như: chạy bộ, đạp xe.... Ban đầu, ta có thể tập với cường độ vừa phải 15 - 20 phút/buổi tập, 2 - 3 buổi/tuần, sau đó nâng dần lên 30 - 45 phút/buổi, 3 - 5 buổi/tuần.

Uống nước đủ và đúng cách

Tất cả các phản ứng của "nhà máy" cơ thể đều là phản ứng thủy phân, do đó chúng ta cần một lượng lớn nước để cơ thể có thể "vận hành" trơn tru. Nước ấm sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất, thải độc tố giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Uống nước khi đói còn giúp cân bằng hệ bạch huyết, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch để chống chọi với bệnh tật.

Để tính lượng nước cần thiết hàng ngày, chúng ta có thể áp dụng công thức đơn giản sau: cân nặng (kg) x 0,033 = lượng nước cơ thể cần (lít). Ví dụ, nếu bạn nặng 55kg, thì bạn cần uống: 55kg x 0,033=1,82 lít/ngày.

Chúng ta cũng cần lưu ý 4 thời điểm "vàng" để bổ sung nước trong ngày: sau khi ngủ dậy, trước khi ăn một tiếng, trước khi đi tắm và trước khi đi ngủ.

Uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy giúp cơ thể bù lại lượng nước đã mất trong khi ngủ, thúc đẩy tiêu hóa và thải độc

Cách uống nước đúng là uống từng ngụm nhỏ, ngậm khoảng 2 - 5 giây trong miệng sau đó nuốt chậm rãi. Đây là cách hấp thu nước từ từ, ngăn dòng nước di chuyển quá nhanh vào thận, gây tổn hại đến dạ dày.

Ăn uống đủ chất và tăng cường vitamin C

70% sức khỏe của hệ miễn dịch phụ thuộc vào hệ tiêu hóa. Do đó, cân bằng dinh dưỡng chính là chìa khóa giúp tăng cường sức đề kháng.

Chúng ta cần thiết lập chế độ ăn lành mạnh, cân đối 4 nhóm thực phẩm: tinh bột, đạm, lipid, vitamin và khoáng chất. Trong đó, vitamin C là một vi chất có vai trò quan trọng, giúp cải thiện sự hấp thụ sắt từ thực phẩm, tăng khả năng sản sinh bạch cầu trong máu. Nhờ vitamin C, hệ thống miễn dịch sẽ hoạt động tốt để bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật. Vitamin C còn hỗ trợ quá trình hình thành collagen, giúp nhanh lành các mô bị tổn thương cũng như làm chậm tốc độ lão hóa.

Mặc dù rất cần thiết cho sức khỏe, cơ thể con người lại không thể tự sản sinh hoặc tổng hợp vitamin C mà cần phải được cung cấp thông qua các loại thực phẩm khác nhau. Tuy nhiên, cách chế biến nhiệt độ cao như luộc, xào rau củ trong mâm cơm Việt hàng ngày dễ khiến vitamin C nhanh bị bốc hơi. Chưa kể, vào thời điểm dịch bệnh phức tạp, việc mua rau, củ, quả cũng khó đầy đủ và đa dạng như trước. Vì vậy, bổ sung các chế phẩm chứa vitamin C được xem là lựa chọn hợp lý trong thời buổi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các hoạt động đi lại khi không cần thiết cần hạn chế như hiện nay.

Trên thị trường, các loại thuốc bổ sung vitamin C được sản xuất dưới nhiều dạng bào chế khác nhau như dạng sủi, dạng siro, viên nang. Trong đó, vitamin C dạng viên sủi có nhiều ưu điểm hơn cả. Nhờ tốc độ hòa tan mau chóng trong nước, nên khi vào dạ dày, viên sủi sẽ có tác dụng nhanh hơn rất nhiều so với các dạng thuốc không sủi bọt. Ngoài ra, dạng sủi sau khi được hòa tan theo đường uống cũng giúp vi chất được phân bố đều khắp dạ dày, ít nguy cơ tích tụ thuốc như dạng viên nén, hạn chế tình trạng kích ứng dạ dày do nồng độ vitamin C tập trung tại một vị trí quá cao. Hiện nay, nhiều người dùng ưa chuộng loại viên sủi vitamin C nhập khẩu từ Pháp nhằm bổ sung vitamin C kịp thời, giảm mệt mỏi, tăng cường đề kháng….

Vitamin C dạng viên sủi thường có vị ngọt và hương hoa quả thơm mát, dễ uống ngay cả với trẻ em và người lớn tuổi.

Hy vọng 3 quy tắc đơn giản và hiệu quả nêu trên sẽ giúp bạn nâng cao sức đề kháng, tự tin chung sống an toàn cùng Covid-19 trong trạng thái bình thường mới.

Trường Thịnh