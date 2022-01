2022 này, cả nhà mình cùng cười lạc quan, bình an đón Tết

Nhanh quá, năm 2021 đã khép lại rồi. Chúng ta đang háo hức chuẩn bị đón Tết 2022 với những niềm vui, hạnh phúc khắp muôn nơi và dịch bệnh được đẩy lùi. Cười lên bạn nhé! Vì nụ cười là mười thang thuốc bổ, xoa dịu và chữa lành những tổn thương đã qua, để mình lại hạnh phúc, lại ngập tràn sự lạc quan, yêu đời và tích cực.

2021: Nhìn lại năm cũ với những nụ cười động viên

Một năm đáng nhớ đã trôi qua. Nhiều người bị kẹt lại thành phố trong những lần giãn cách xã hội. May mắn là khi đó, nhờ những lần video call ngắn ngủi, được gặp người thân, được biết mọi người vẫn ổn. Những lời hỏi thăm lặp đi lặp lại tuy không giấu được vẻ lo lắng của bố mẹ và những câu trả lời cố gắng tươi cười an ủi của con nhưng nhờ những nụ cười đó, cả nhà biết rằng những thành viên còn lại vẫn ổn. Trong mùa dịch, chỉ cần có sức khỏe thôi đã hạnh phúc và may mắn hơn rồi.

Thay vì được ở bên gia đình, 2021 vừa qua chúng ta đã trò chuyện với nhau qua màn hình điện thoại. Những cuộc gọi để hỏi thăm, để thông báo tình hình, để cười với nhau một cái động viên.

Năm 2021 là một năm đáng nhớ bởi chúng ta có cơ hội nhìn lại mình và chăm sóc cho bản thân, gia đình nhiều hơn. Vượt qua những khó khăn của năm qua, vì bản thân mình, vì gia đình, ta lấy niềm hạnh phúc, an ủi khi vẫn ở bên nhau làm động lực để sống tích cực với lối sống lành mạnh và cố gắng làm việc, học tập tốt hơn.

2022: Năm mới rồi, cười lạc quan, để cả nhà bình an đón Tết

Năm 2021 chúng ta đều đã mạnh mẽ bước qua, thì năm 2022 này chắc chắn sẽ có nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Nụ cười trước nay đều là biểu hiện của niềm vui, sự hạnh phúc. Theo logic tâm lý, khi con người vui vẻ, và hạnh phúc khuôn miệng sẽ nở nụ cười, tiếng cười sẽ vang lên. Năm 2022 này, mình thử làm điều ngược lại nhé! Chủ động với nụ cười của mình, cười nhiều hơn để vui nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn. Đồng thời, hãy thoải mái trao đi nhiều nụ cười hơn với những người thân thương nhất của mình để năm mới nhiều hạnh phúc, bình an và nhiều nụ cười hơn.

Hạnh phúc và nụ cười luôn là một cặp bài trùng. Năm 2022 này, mình cùng cười thật nhiều để thu hút thêm nhiều hạnh phúc nha!

Tết gần kề, năm nay, tuy nhiều sự biến động, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến không khí vui vẻ của gia đình, vì đối với mỗi người, được ở bên nhau, cùng cười nói bên nhau là đủ. Trong không khí đón năm mới tràn ngập nụ cười của người thân, cả nhà cùng hào hứng bàn luận về những kế hoạch cho năm mới.

Năm mới chẳng cần gì, chỉ cần nhà mình luôn ngập tràn tiếng cười bên nhau

Bảo vệ nụ cười của gia đình, cũng chính là bảo vệ niềm vui, hạnh phúc của mình. Vậy nên, cùng chăm răng thật khỏe, thật sáng để những nụ cười của chúng ta rạng rỡ hơn, để năm mới này, cả nhà được may mắn, bình an và hạnh phúc nhiều hơn bạn nhé! Đây cũng chính là thông điệp mà nhãn hàng P/S với sứ mệnh "Bảo vệ nụ cười Việt Nam" muốn gửi gắm đến chúng ta trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 này: Cùng P/S "Cười lạc quan, bình an đón Tết". Mình bình an và hạnh phúc rồi mình cùng chia sẻ và lan tỏa niềm lạc quan, hi vọng đến với cộng đồng, với mọi người xung quanh, để tất cả chúng ta đều được đón một năm mới bình an và nhiều hạnh phúc nhé!