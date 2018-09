10 đồ ăn nhẹ ban đêm "vô hại" với vóc dáng

Bạn sẽ không thể có một giấc ngủ trọn vẹn và điều này ảnh hưởng rất lớn đến năng suất làm việc cũng như năng lượng của bạn vào ngày hôm sau. May mắn thay, đã tìm ra được một số đồ ăn nhẹ có hàm lượng calo thấp khiến bạn không bị lên cân, có khả năng gây buồn ngủ, giúp làm dịu cơ thể bạn và đặc biệt là không khiến bạn cảm thấy buồn nôn vào buổi sáng.

Dưới đây là 10 loại thực phẩm vô hại cho cơ thể và giúp bạn chống lại đói tốt nhất!

1. Bánh pudding sô cô la

Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng thực tế thì những chiếc bánh pudding sô cô la kem mịn sẽ không chỉ giúp bạn thoát khỏi đói mà nó còn không khiến cơ thể bạn bị béo lên khi ăn món này vào ban đêm. Từ khóa ở đây là “ít chất béo”. Một khẩu phần (100g) của món tráng miệng này chứa khoảng 90-100 calo. Vì vậy, bạn sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa khi ăn món này vào ban đêm thay vì rau phải không nào!

2. Pho mai Chechil (Pho mai dây)

Một phần của món này có chứa protein giúp bụng bạn cảm thấy no mà không cần đụng tới đồ chứa nhiều calo. Pho mai cũng chứa tryptophan tạo tác dụng an thần và gây buồn ngủ, khiến bạn ngủ nhanh hơn. Vì vậy, nếu bạn thích ăn mặn và sợ tăng cân thì hãy chọn pho mai Chechil nhé!

3. Trái bơ và pho mai Cottage

Pho mai Cottage chứa rất ít calo và giàu casein. Cơ thể sẽ hấp thụ từ từ, điều này sẽ tạo cho bạn cảm giác no trong một thời gian dài. Trong khi đó, các nghiên cứu cho rằng nếu bạn tăng lượng protein thì sẽ khiến cho việc giảm cân thành công hơn. Nếu bạn thêm bơ vào bữa ăn này, cơ thể sẽ được cung cấp thêm các axit béo mang ảnh hưởng tích cực đến mức độ cholesterol và hệ thống mạch máu của bạn.

4. Sữa sô cô la

Nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng đây là thức uống hoàn hảo nhất cho việc giảm cân. Các nghiên cứu gần đầy chỉ ra rằng canxi giúp loại bỏ mỡ bụng và các chất dinh dưỡng quan trọng được hấp thu tốt hơn với sự giúp đỡ của vitamin D có trong sữa. Những hãy chắc chắn rằng bạn mua loại sữa sô cô la ít đường và không chứa si rô ngô, chỉ mua loại được làm bằng cacao tinh khiết nhất. Nước khá vô dụng trong trường hợp này vì nó không thể kiềm chế cảm giác đói và còn làm giấc ngủ của bạn bị gián đoạn vì phải đi vệ sinh.

5. Quả sung khô

Một món ăn tuyệt với cho những người thích đồ ngọt. Đường tự nhiên sẽ không làm bạn thất vọng, bởi chúng thỏa mãn sự thèm ăn và không hề làm tăng cân. Điều quan trọng là bạn chỉ nên coi sung như một món ăn nhẹ sau bữa tối, chứ không nên ăn nó vào bữa tối, vì nó có hàm lượng chất béo thấp, nhiều chất xơ.

6. Sô cô la đen

Sô cô la cũng là thực phẩm vô hại cho cơ thể bạn. Điều chúng ta cần chú ý là phải ăn đúng loại sô cô la đen nguyên chất với 72% cacao tự nhiên mới giúp bạn không bị tăng cân, bởi trong đó chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ. Ăn sô cô la đen khiến bạn cảm thấy no, giúp bạn tránh được việc đưa một lượng đường cao và trong cơ thể.

7. Cá ngừ

Loại cá này dễ tiêu hóa và giúp bạn loại bỏ cảm giác đói vì nó chứa nhiều protein. Bạn có thể nấu cá ngừ ăn với một lượng nhỏ dầu hoặc bạn có thể ăn luôn vài muỗng cá ngừ đóng hộp. Ngoài ra, khi nói đến chế độ ăn kiêng, bạn phải nhớ rằng vitamin B6 giúp bạn tiêu hóa protein và chất béo, ngăn ngừa rối loạn hệ thần kinh và có ảnh hưởng tích cực đến toàn bộ cơ thể.

8. Ngũ cộc bột ngô nướng

Thực phẩm này chứa nhiều chất xơ và đặc biệt là có lường đường rất thấp. Sẽ tốt hơn khi ăn chúng kết hợp với sữa ít chất béo, bởi cơ thể bạn sẽ nhận được liều tryptophan cần thiết, làm giảm sự thèm ăn để cơ thể bạn biết đã đến lúc đi ngủ.

9. Hạnh nhân

Một loại thực phẩm tốt nữa cho người yêu ăn vặt mặn là hạnh nhân. Ma-giê giúp bạn thư giãn và phục hồi cơ bắp, niacin giúp loại bỏ căng thẳng và chất xơ giúp bạn no lâu hơn. Hạnh nhâu cũng giúp đốt cháy chất béo: có một thí nghiệm chứng minh rằng những người ăn kiêng ít calo ăn ¼ cốc hạnh nhân mỗi ngày, giảm cân nhanh hơn 62% so với nhóm người giữ chế độ ăn ít calo và rất nhiều carbonhydrates. Đây là lí do vì sao hạnh nhân được coi là một món ăn nhẹ tối ưu.

10. Thịt hun khói và bánh mì hạt

Nếu bạn không thích tráng miệng bằng đồ ngọt hay đồ ăn nhẹ mặn, bạn hãy ăn một miếng bánh mì ngũ cốc nguyên hát với 2 lát giăm bông để tránh đói và vừa không lên cân. Món ăn nhẹ này không chứa nhiều calo (khoảng 150), bánh mì hạt là nguồn carbohydrates phức tạp giúp bạn thư giãn và ngủ ngon hơn. Còn thịt nguội là nguồn cung cấp protein khiến bạn cảm thấy no.

Hồ Tiên

Theo BR