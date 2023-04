YouTuber Bích Thủy TV lĩnh 8 năm tù

Ngày 11/4, TAND huyện Bình Chánh (TPHCM) xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy (42 tuổi, quê Đồng Nai) 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước khi bị khởi tố, bị cáo Thủy được biết đến với trang Facebook và kênh YouTube có tên "Bích Thủy TV".

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy lĩnh 8 năm tù (Ảnh: T.M).

Theo hồ sơ vụ án, bà Hà Trần Thị Loan có quen biết với bị cáo Thủy. Giữa năm 2017, Thủy nói với bà Loan rằng Bệnh viện quận Gò Vấp chuẩn bị thay đổi đơn vị quản lý bãi giữ xe máy và mình có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo bệnh viện, nếu muốn trúng thầu thì bà ta giúp với số tiền 500 triệu đồng.

Sau đó, bà Loan nói cho người em họ là Trần Quốc Việt và rủ ông này cùng tham gia đấu thầu.

Ông Việt không có khả năng nên trao đổi với người em họ tên Nguyễn Hà Thu đang làm nghề kinh doanh bãi giữ xe máy. Sau đó, ông Thu đồng ý và nhờ ông Việt hẹn gặp bà Loan để nói chuyện.

Tại nhà ông Việt, ông Thu nhờ bà Loan kết nối với Thủy để nhờ giúp trúng thầu bãi giữ xe. Sau đó, Thu tiếp tục rủ bạn là Nguyễn Văn Tiến cùng hợp tác kinh doanh bãi giữ xe.

Khi ông Thu điện, Thủy trả lời "muốn trúng thầu phải lo lót số tiền 500 triệu đồng. Chỉ đưa trước 300 triệu đồng, sau khi trúng thầu mới đưa 200 triệu đồng còn lại".

Khoảng 17h ngày 25/7/2017, ông Thu lái ô tô chở ông Tiến và bà Loan đến một quán ăn ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh để gặp Thủy.

Tại đây, Thủy giới thiệu bản thân là phóng viên một đài truyền hình ở TPHCM, có quan hệ thân thiết với lãnh đạo Bệnh viện quận Gò Vấp. Sau khi hai bên thỏa thuận, thống nhất việc trúng thầu bãi giữ xe, ông Tiến và ông Thu đưa cho Thủy 300 triệu đồng.

Ông Thu yêu cầu Thủy viết giấy nhận tiền với nội dung: "Nguyễn Thị Bích Thủy nhận 300 triệu đồng và có trách nhiệm đấu thầu bãi xe Bệnh viện Gò Vấp trong vòng 15 ngày…".

Đến giữa tháng 8/2017, ông Tiến và ông Thu liên lạc, Thủy nói chưa có kết quả. Thủy nhiều lần hứa hẹn nhưng cuối cùng không giúp được và sau đó bỏ trốn.

Ngày 8/9/2020, ông Tiến phát hiện Thủy cùng một nhóm người đang livestream tại Công an phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương nên đến đòi tiền. Lúc này, Thủy nói không quen biết với ông Tiến rồi bỏ đi. Ông Tiến đã vào Công an phường An Phú trình báo sự việc.

Nhận tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An bàn giao vụ việc cho Công an huyện Bình Chánh giải quyết.

Tại tòa, bị cáo Thủy khai mình là phóng viên của một tạp chí. Đồng thời, bị cáo Thủy phủ nhận nội dung cáo trạng truy tố mình, về hành vi nhận 300 triệu để giúp bị hại trúng thầu bãi giữ xe tại Bệnh viện quận Gò Vấp.

Bị cáo Thủy khai bản thân đã quen biết từ trước với ông Phạm Hữu Quốc (Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp) từ năm 2017. Ông Quốc nói cho Thủy biết bệnh viện chuẩn bị cử một đội để thi game show "Đặc nhiệm Blouse trắng".

Theo lời Thủy, vị giám đốc có đề nghị bị cáo hỗ trợ tiền để đội thi đạt kết quả cao. Đổi lại, bệnh viện sẽ giao cho Thủy dự án khu phức hợp trên tầng thượng bệnh viện.

Việc vợ chồng ông Thu đưa 300 triệu cho bị cáo nhằm hùn đầu tư cho đội thi của bệnh viện để được kinh doanh khu phức hợp trên tầng thượng của bệnh viện. Toàn bộ số tiền đã được bị cáo đầu tư cho đội thi của bệnh viện.

Có mặt tại tòa, ông Quốc phủ nhận toàn bộ lời khai của bị cáo. Ông Quốc cho biết Bích Thủy tự xưng phóng viên để tạo mối quan hệ với ông. Tuy nhiên không có việc thỏa thuận cũng như gửi mail như lời khai của bị cáo.

Mặc dù, không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại tòa, HĐXX xác định hành vi của bị cáo Thủy đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt mức án 8 năm tù.