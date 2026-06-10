Y án người đàn ông tạt axit 4 cấp trên ở TPHCM

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Kim Vinh (42 tuổi, ngụ TPHCM) làm công nhân tại nhiều công ty trong khu chế xuất Tân Thuận (TPHCM). Trong quá trình làm việc, Vinh thường xuyên bị các nhân viên quản lý và tổ trưởng nhắc nhở, la mắng nên nảy sinh tâm lý thù tức.

Từ tháng 10/2019 đến tháng 9/2022, Vinh đã thực hiện 4 vụ tạt axit nhằm trả thù các nạn nhân.

Theo đó, giữa năm 2019, Vinh làm công nhân tại một công ty trong Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7 cũ, TPHCM). Do thường xuyên không hoàn thành sản phẩm theo tiến độ, bị cáo nhiều lần bị anh Tuấn (tổ trưởng) nhắc nhở, la mắng nên nảy sinh ý định mua axit tạt anh Tuấn để trả thù.

Bị cáo Nguyễn Kim Vinh lĩnh 20 năm tù (Ảnh: Xuân Duy).

Ngày 21/10/2019, bị cáo xin nghỉ phép, mượn xe máy của đồng nghiệp đến chợ Kim Biên mua một chai axit. Tối cùng ngày, Vinh mang theo axit đến khu vực đầu đường Huỳnh Tấn Phát (gần công ty) chờ anh Tuấn tan ca.

Khoảng 22h, khi thấy tổ trưởng chạy xe ngang qua, Vinh bám theo và tạt axit thẳng vào mặt nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Anh Tuấn được người nhà đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 95%.

Đến tháng 5/2021, Vinh xin vào làm việc tại một công ty khác cũng trong Khu chế xuất Tân Thuận. Do làm việc không hiệu quả, Vinh bị anh Huy (tổ phó) la mắng, bị cáo tiếp tục nảy sinh ý định tạt axit trả thù.

Ngày 22/12/2021, Vinh ra chợ Kim Biên mua một chai axit mang về nhà trọ. Tối hôm sau, bị cáo mang hóa chất đến gần công ty chờ anh Huy đi làm về. Khoảng hơn 18h, khi anh Huy chạy xe đến đoạn đường vắng thuộc khu vực Tân Thuận, Vinh vượt lên và tạt axit vào mặt nạn nhân rồi bỏ trốn. Anh Huy được đồng nghiệp và người dân đưa đi cấp cứu, bị tổn thương cơ thể 50%.

Tương tự, vào tháng 5 và tháng 8/2022, trong quá trình làm việc, do bị anh Hiếu (tổ trưởng phân xưởng) và anh Minh (quản đốc công ty) nhắc nhở vì làm việc chậm trễ, Vinh tiếp tục mang lòng thù hận. Bị cáo mua axit, chặn đường và tạt vào hai nạn nhân rồi bỏ trốn. Hậu quả, anh Hiếu bị tổn thương 30% cơ thể; anh Minh bị tổn thương 50%, mù một bên mắt.

Ngày 19/11/2022, Vinh bị bắt và thừa nhận đã gây án với 4 nạn nhân, đồng thời chỉ ra nơi mua axit. Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Hồi tháng 1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vinh 20 năm tù về tội Giết người. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, rồi thay đổi nội dung kháng cáo sang kêu oan.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Vinh thừa nhận đã tạt axit 3 bị hại, nhưng phủ nhận việc gây thương tích cho anh Tuấn. Đồng thời, bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư cho rằng mục đích của Vinh khi thực hiện hành vi phạm tội chỉ nhằm dằn mặt các bị hại, không có ý định tước đoạt mạng sống của họ. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX chuyển tội danh từ Giết người sang Cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, luật sư cho rằng bị cáo có năng lực hành vi dân sự bị hạn chế, có dấu hiệu mắc các vấn đề về tâm thần và trầm cảm. Người bào chữa cũng nhấn mạnh Vinh có nhân thân tốt, đã nhận thức được sai phạm của mình nên đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Giết người. Cấp sơ thẩm đã đánh giá toàn diện các tình tiết của vụ án nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo. Vì vậy, tòa quyết định bác kháng cáo và tuyên giữ nguyên mức án 20 năm tù đối với bị cáo Vinh.