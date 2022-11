Xót thương 2 đứa trẻ trong đám tang người phụ nữ bị hành hung ở khách sạn

Ngày 12/11, người thân tổ chức an táng chị N.T.T. (39 tuổi, ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) - người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung ở khách sạn - tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Hàng trăm người thân quen, hàng xóm đã đến đưa tiễn bà mẹ 2 con xấu số. Cái chết của chị T. quá bất ngờ khiến ai cũng đau xót.

Hai người con của chị T. xót xa đưa tiễn mẹ (Ảnh: VT).

Theo người thân chị T., chồng chị đã mất vì bệnh tật. Sau đó, chị và ông Nguyễn Văn X. (56 tuổi, nghi can đánh chị T. tử vong) quen nhau. Do thấy ông X. lớn tuổi nên người thân có can ngăn nhưng chị T. và ông X. vẫn quan hệ tình cảm khoảng 2 năm nay. Ông X. cũng thường xuyên về gia đình chị T. chơi.

Chị V.T.C. (em dâu chị T.) kể, khi nghe tin chị T. bị đánh và nằm viện, gia đình ban đầu nghĩ không quá nặng. Tuy nhiên, khi người nhà đến bệnh viện thì thấy trên người chị T. rất nhiều vết thương, bị hôn mê sâu và sau đó không qua khỏi.

"Tôi không ngờ ổng (ông X.) đánh em mình đến như vậy. Ổng không còn là con người nữa rồi", chị N.T.T. (chị ruột chị T.) nấc nghẹn.

Ông Bùi Văn Hướng, Bí thư Chi bộ ấp Tân Thành Mới (xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân) cho rằng, khi ông xem clip quay lại cảnh ông X. đánh chị T., thấy hành động này quá dã man. Ông cũng như nhiều người thân của chị T. mong muốn pháp luật xử lý nghiêm trường hợp này.

Một người thân của chị T. đau đớn khóc nức nở trong đám tang của chị (Ảnh: VT).

Chị T. mất để lại 2 người con là cháu P.M.C. (15 tuổi) học sinh lớp 10 và P.T.M. (12 tuổi) học sinh lớp 6. Mẹ gặp tai ương bất ngờ, các cháu chưa biết phải sống ra sao trong những ngày tháng tới.

Đưa tiễn mẹ, cháu C. ôm ly hương, còn cháu M. ôm di ảnh của mẹ khóc nức nở, ai cũng xót xa cho 2 đứa trẻ nay đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 10/11, tại một khách sạn ở phường 5, TP Cà Mau, người đàn ông tên Nguyễn Văn X. (ngụ tại phường 8, TP Cà Mau) dùng cây gỗ đánh liên tục một người nữ tên N.T.T. (ngụ tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) ngay ở lối đi của khách sạn.

Thời điểm đó, có người vào can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn hung hăng khiến người can ngăn không dám lại gần. Người phụ nữ sau đó được đưa vào Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương nặng và tử vong.