Xóa tụ điểm đá gà ăn tiền do 8X tổ chức, bắt giữ 26 đối tượng

Dân trí Một 8X ở An Giang tổ chức tụ điểm đá gà ăn tiền để lấy tiền xâu làm mất an ninh trật tự vừa bị công an tỉnh này bắt giữ cùng 26 con bạc.

Chiều 4/5, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một sới bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền liên quan 26 đối tượng tại khu đất trống thuộc khu vực thuộc tổ 4, ấp Long Tân, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trước đó vào lúc 11h30 cùng ngày, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu đất trống thuộc khu vực thuộc tổ 4 (ấp Long Tân, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới) có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn tiền, gây mất an ninh trật tự. 26 con bạc bị Công an An Giang vừa bắt giữ vào trưa 4/5. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Chợ Mới nhanh chóng đến hiện trường để kiểm tra. Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát, 26 đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 con gà đá, 5 cặp cựa sắt, 3 xe môtô, 12 điện thoại di động và nhiều dụng cụ liên quan khác. Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ số tiền gần 70 triệu đồng. Được biết, sới bạc trên hình thành khoảng 1 tháng nay, do đối tượng Võ Thành Tại (sinh năm 1986, cư trú ấp Long Tân, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để lấy tiền xâu. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Huỳnh Minh