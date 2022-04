Xét xử nhóm người Trung Quốc mở xưởng sản xuất ma túy "khủng" tại Kon Tum

Nhóm 8 bị cáo gồm: Thái Tự Lực (Cai Zi Li), Tống Kiến Hoàng (Song Jian Huang), Trương Cần Thư (Zhang Qin Shu), Dương Viễn Đức (Yang Yuan De), Lữ Dư Trọng (Lyu Yu Zhong), Hoàng Sơn Nguyên (Huang Shan Yuan), Thái Tư Viện (Cai Si Yuan) và Sàn Khuấn Sáng.

Tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo đều không nói được tiếng Việt nên phần xét hỏi phải thông qua phiên dịch viên.

Theo cáo trạng, từ năm 2019, nhóm bị cáo đã thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Hoàng Ngân Phát (phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) để tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy, tiền chất ma túy.

Quang cảnh phiên tòa (Ảnh: Đ.N).

Ngày 6/8/2019, công an đột kích vào nhà xưởng của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên và bắt quả tang nhóm người nói trên khi đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ hơn 11.580 gam chất ma túy, loại Methamphetamine, hơn 1.054 lít 1 phenyl-2-propanone cùng rất nhiều chất hóa học là tiền chất ma túy. Nhiều dụng cụ, thiết bị máy móc phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy và một số vật liệu khác.

Lực lượng của Bộ công an đã phối hợp đột kích kho sản xuất ma túy khủng vào năm 2019 tại Kon Tum (Ảnh: Đ.N).

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng Thái Tự Lực và Tống Kiến Hoàng là chủ mưu vụ việc. Trong đó, Thái Tự Lực từng có tiền án về tội sản xuất trái phép chất ma túy tại Trung Quốc. Tống Kiến Hoàng có trình độ và kinh nghiệm trong sản xuất ma túy tổng hợp. Các đối tượng còn lại có nhiệm vụ vận hành máy móc, thiết bị.

Ngay sau vụ việc trên, công an các địa phương đồng loạt triển khai 10 tổ công tác tại các tỉnh, thành phố tiến hành khám xét và triệu tập các đối tượng để lấy lời khai, xác minh thu thập chứng cứ.

Hình ảnh bên trong xưởng sản xuất ma túy tại Kon Tum (Ảnh: Đ.N).

Tại các địa điểm khám xét nêu trên, lực lượng chức năng thu giữ thêm 157 thùng hóa chất các loại, 380 bao hóa chất dạng bột, 84 can hóa chất các loại sử dụng vào sản xuất ma túy tổng hợp.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm vi phạm quy định của pháp luật. Ngoài ra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an cũng phối hợp Bộ Công an Trung Quốc trao đổi các thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ phục vụ truy bắt các đối tượng có liên quan hoạt động ở Trung Quốc.