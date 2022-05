Xe sang 3 tỷ đồng bị "bỏ quên" ở gần biên giới

Sáng ngày 19/5, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, vừa kiểm tra một kho hàng trên khu vực vành đai biên giới thuộc xã Khánh An (huyện An Phú), phát hiện một xe ô tô hạng sang biển kiểm soát nước ngoài phủ dày bụi, nghi vấn nhập lậu.

Chiếc xe Lexus RX 350 mang biển kiểm soát Campuchia, tính giá thời điểm hiện tại khoảng 3 tỷ đồng, được phát hiện tại kho hàng (Ảnh: Tiến Tầm).

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 18/5, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng Công an xã Khánh An và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình kiểm tra kho hàng hóa của Công ty TNHH MTV Chính Phượng tại khu vực vành đai biên giới thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, do ông Nguyễn Thanh Tùng (42 tuổi, trú tại xã Khánh Bình, huyện An Phú) là người đại diện và quản lý.

Hiện ngành chức năng lập biên bản và tạm giữ chiếc xe LEXUS RX350, biển kiểm soát Campuchia 2AQ-0639 này (Ảnh: Tiến Tầm).

Qua kiểm tra, phát hiện trong kho có một xe ô tô loại 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu Lexus RX 350, biển kiểm soát Campuchia 2AQ-0639, giá trị hiện tại vào khoảng 3 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Tùng có xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 2AQ-0639 bằng chữ nước ngoài nhưng không cung cấp được các thủ tục, văn bản pháp lý để phương tiện lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định pháp luật.

Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong tạm giữ phương tiện và bàn giao cho Công an huyện An Phú điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.