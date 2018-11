Vừa ra tù, nữ quái tiếp tục lên đền để hành nghề móc túi

Hà Tĩnh:

Nguyễn Thị Nga tại cơ quan điều tra

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nga (SN 1963, trú ở TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 11/11, lợi dụng thời gian diễn ra Lễ Quan Hoàng Mười ở khu di tích đền Chợ Củi (từ ngày 01/10 – 10/10 âm lịch), Nga đã trà trộn vào dòng người du khách thập phương để trộm cắp tài sản.

Khi đối tượng Nga vừa móc túi của chị Nguyễn Thị Thu H. (du khách đến từ quận Tây Hồ, TP Hà Nội) lấy được 2.388.000 đồng và một số tờ tiền nước ngoài, tổng trị giá tài sản khoảng 2,5 triệu đồng thì bị lực lượng Công an huyện Nghi Xuân và Công an xã Xuân Hồng bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nga đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tiến hành điều tra mở rộng, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thị Nga là đối tượng đã có 07 tiền án hình sự, ma túy.

Đối tượng vừa mới ra tù tháng 06/2018, đến ngày 11/11 thì bị Công an Nghi Xuân bắt giữ.

Hiện, Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam thời hạn 02 tháng đối với Nguyễn Thị Nga để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Sinh