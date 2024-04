Ngày 29/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang thu thập, củng cố hồ sơ để khởi tố hai anh em ruột ở Nghệ An về hành vi Trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng được xác định là Nguyễn Tư Tuấn (SN 1980, ở phường Bến Thủy, thành phố Vinh) và Nguyễn Tư Dũng (SN 1985, ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, Nguyễn Tư Tuấn bán chiếc ô tô Vios mang BKS 37K-111.54 cho một người đàn ông ở thành phố Vinh. Sau khi bán xe, Tuấn giữ lại một bộ chìa khóa.

Chiếc xe tang vật vụ án (Ảnh: Minh Khôi).

Do nợ nần, Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô để bán trả nợ.

Ngày 8/3, Tuấn phát hiện chiếc xe mình bán cho khách đang ở phường Hưng Phúc, thành phố Vinh nên đã lấy chìa khóa, bàn bạc với em trai là Nguyễn Tư Dũng về kế hoạch trộm lại ô tô đã bán.

Trong lúc chủ mới sơ hở, hai anh em Tuấn và Dũng đã mở khóa lấy xe, điều khiển về huyện Thanh Chương (cách thành phố Vinh khoảng 50km) để cất giấu.

Nguyễn Tư Dũng sau đó đã bỏ trốn vào miền Nam. Quá trình lẩn trốn, Dũng không liên lạc với gia đình, thường xuyên thay đổi địa điểm gây khó khăn trong công tác điều tra, truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24/4, Công an thành phố Vinh đã bắt giữ Nguyễn Tư Dũng khi đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn, TPHCM. Tiếp đó, ngày 25/4, cơ quan Công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tư Tuấn tại nhà riêng.