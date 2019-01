Vụ tạm giữ số vàng “khủng” nghi bất hợp pháp: Đối tượng khai nhặt được

Quảng Nam:

Trao đổi với báo chí sáng 18/1, Đại tá Nguyễn Viết Lợi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam – cho biết, hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra hai đối tượng mang bán số lượng vàng khủng. Theo đó, hiện Công an tỉnh đang truy tìm nguồn gốc số vàng này rồi mới tiếp tục xử lý.

Chưa tìm ra chủ nhân của số vàng khủng vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam tạm giữ

“Hai người khai là họ nhặt được số vàng này nhưng nhặt được ở đâu thì không rõ. Lời khai chưa rõ ràng, lúc thế này lúc thế khác nên chưa có cách xử lý. Theo Công an tỉnh Quảng Nam, hai đối tượng này trú ở TP Hội An (Quảng Nam).

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ số vàng và tiếp tục làm việc với hai đối tượng để xác minh, làm rõ vụ việc. Công an tỉnh Quảng Nam cũng thông báo ai biết hay chủ nhân của số vàng này thì liên hệ với Công an tỉnh để làm việc.

C.Bính