Vụ sát hại bé 2 tuổi ở Hà Nội: Nếu không có đồng phạm sẽ đình chỉ vụ án

Chiều 2/10, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, trả lời báo chí liên quan vụ án bé gái 2 tuổi (ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị bắt cóc, sát hại.

Theo Thiếu tướng, ngay khi tiếp nhận vụ việc, Công an TP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ phối hợp truy bắt hung thủ, giải cứu cháu bé. Ngay trong ngày vụ bắt cóc xảy ra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Sau đó, đối tượng gây án đã tự tử. Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định ADN, xác nhận với gia đình đối tượng và xác định tử thi chính là kẻ gây án.

Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra xem có dấu hiệu đồng phạm hay không. Nếu kết quả điều tra là không có, vụ án sẽ được đình chỉ do đối tượng gây án đã chết.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Ảnh: V.T.).

Theo nhà chức trách, khoảng 17h30 ngày 19/9, Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị M.T.H. (33 tuổi, ở xã Đa Tốn, Gia Lâm) về việc con gái N.H.T (2 tuổi) bị Giáp Thị Huyền Trang (người được gia đình thuê đón cháu) bắt cóc, đòi số tiền 1,5 tỷ đồng, nếu không sẽ giết cháu T.

Quá trình rà soát, tìm kiếm, đến khoảng 12h ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tử thi cháu T. tại khu vực cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Đến khoảng 21h37 cùng ngày, tổng đài 113 tiếp nhận tin báo của công dân về việc khoảng 21h35 nhìn thấy một người nhảy từ cầu Đuống xuống sông.

Đến 19h30 ngày 21/9, Công an Hà Nội đã phát hiện, trục vớt một thi thể phụ nữ tại khu vực sông Đuống (địa phận xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Kết quả giám định ADN xác định thi thể người phụ nữ trên là Giáp Thị Huyền Trang.

Nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang được xác định đã tử vong.