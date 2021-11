Vụ quán karaoke có 20 F0: Khởi tố vụ án

Dân trí Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, liên quan đến vụ nhiều nhân viên quán karaoke là F0.

Quán Karaoke Cà phê Phố nơi có 20 ca F0, 300 trường hợp F1 và 3.000 F2.

Trước đó, Công an huyện Lạng Giang nhận tin báo từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch xã An Hà về vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, xảy ra vào tháng 10, liên quan đến cơ sở Karaoke Cà phê Phố.

Cơ sở Karaoke Cà phê Phố thuộc thôn Mia, xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, do ông Cao Xuân Ngọc, sinh năm 1957, trú xã An Hà đứng tên và do con trai ông Ngọc là anh Cao Xuân Trung (sinh năm 1988) cùng con dâu Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm 1991) khai thác, quản lý.

Cơ sở karaoke trên đã ký cam kết tạm dừng kinh doanh dịch vụ để phòng chống dịch Covid19 nhưng vẫn lén lút hoạt động, gây hậu quả làm lây lan, phát tán dịch bệnh trên địa bàn.

Đến nay, qua công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đã phát hiện 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến quán Karaoke Cà phê Phố, 300 trường hợp F1 và khoảng 3.000 trường hợp F2.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 huyện Lạng Giang đã có văn bản nghiêm khắc phê bình Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã An Hà, và cá nhân Bí thư Đảng ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xã An Hà vì đã thiếu sâu sát trong chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Các cán bộ đã không kịp thời nắm bắt thông tin các đối tượng từ vùng dịch ra vào địa bàn; chưa thực hiện tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng; không quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ khi chưa được phép hoạt động trở lại.

Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 huyện Lạng Giang yêu cầu xã An Hà tập trung cao lực lượng thực hiện khẩn trương khoanh vùng, truy vết, điều tra, xét nghiệm, cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn.

Bá Đoàn