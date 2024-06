Vụ phát hiện chân người ở Đà Lạt: Tìm thấy thi thể nữ giới trong lùm cây

Liên quan vụ phát hiện vật thể nghi chân người ở khu vực hồ Tuyền Lâm (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), chiều 1/6, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người không nguyên vẹn, đang trong quá trình phân hủy.

Nơi phát hiện thi thể ở một lùm cây cách đường Hoa Hồng 10m, cách hiện trường phát hiện bộ phận chân người ban đầu khoảng 500m.

Phần chân người đang trong quá trình phân hủy được người dân phát hiện trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: N. Linh).

Bước đầu, lực lượng công an xác định nạn nhân là nữ giới, tử vong nhiều ngày trước.

Nguyên nhân tử vong và lai lịch nạn nhân đang được các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tra làm rõ vụ việc (Ảnh: N. Linh).

Trước đó, vào 6h ngày 1/6, người dân đến khu vực đường Hoa Hồng trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (thuộc phường 4, thành phố Đà Lạt) bất ngờ phát hiện chân người đang trong quá trình phân hủy. Phần cơ thể rời rạc này bao gồm xương từ đùi xuống bàn chân.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an thành phố Đà Lạt và Công an phường 4 cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phong tỏa hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra vụ việc.