Vụ phát hiện chân người ở Đà Lạt: Nạn nhân được bọc trong chăn

Liên quan vụ phát hiện thi thể trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, ngày 27/6, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, thi thể nạn nhân được xác định bọc trong chăn. Khu vực hiện trường không phát hiện giấy tờ tùy thân hoặc các tài sản giá trị liên quan đến nạn nhân.

Nguồn tin cho biết thêm, khu vực phát hiện nạn nhân và vùng lân cận không có camera nên việc điều tra gặp khó khăn.

"Chúng tôi phối hợp cùng các cơ quan tổ chức rà soát toàn bộ khu nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn để nắm bắt thông tin nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả", nguồn tin nói và cho biết thêm khả năng nạn nhân là người ở địa phương khác.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tra làm rõ vụ việc (Ảnh: N. Linh).

Trong khi đó, một cán bộ điều tra cho biết việc xác định lai lịch nạn nhân đang được cơ quan công an triển khai.

"Chúng tôi đã phát đi thông tin về đặc điểm nhận dạng nhưng đến nay chưa ghi nhận thông tin trình báo", cán bộ điều tra nói.

Trước đó, vào 6h ngày 1/6, người dân đến khu vực đường Hoa Hồng trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (thuộc phường 4, thành phố Đà Lạt) bất ngờ phát hiện chân người đang trong quá trình phân hủy. Phần cơ thể rời rạc này bao gồm xương từ đùi xuống bàn chân.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an thành phố Đà Lạt và Công an phường 4 cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phong tỏa hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra vụ việc.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người không nguyên vẹn, đang trong quá trình phân hủy. Nơi phát hiện thi thể ở một lùm cây cách đường Hoa Hồng 10m, cách hiện trường phát hiện bộ phận chân người ban đầu khoảng 500m.

Phần xương từ đùi trở xuống được người dân phát hiện trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (Ảnh: N.Linh).

Theo cơ quan công an, nạn nhân là nữ giới 20-30 tuổi, cao khoảng 1,45m đến 1,55m, tóc đen dài 50cm. Hàm trên của nạn nhân có 12 răng bọc sứ màu trắng, hàm dưới 12 răng bọc sứ màu trắng, răng số 7 hàm dưới bên phải không bọc sứ (răng hàm).

Nạn nhân mặc đồ mỏng, áo và quần màu trắng với họa tiết màu đỏ và có in chữ "beautiful" màu đỏ. Nhãn hiệu ở cổ áo có chữ "Mona" màu đen, nút cài thân áo và hai ống tay bằng nhựa.

Cơ quan công an cho biết, nạn nhân đeo bông tai kim loại màu vàng có 5 cạnh, hình viên kim cương cách điệu. Mặt trước viền bông tai có đính 17 hạt màu trắng; mặt sau có gọng kim loại thẳng màu vàng để xỏ vào lỗ đeo.