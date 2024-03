Vụ nữ tiếp viên hàng không chuyển ma túy: Số tiền giao dịch hơn 25.000 tỷ

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM sáng 27/3, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TPHCM, đã thông tin về vấn đề đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua. Trong đó, thành phố đang có sự gia tăng đột biến của tội phạm ma túy.

Lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, tính riêng vụ án các nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ châu Âu về TPHCM, lực lượng công an đã triệt phá 180 đường dây, khởi tố 543 bị can, thu giữ hơn 212kg ma túy các loại, thu giữ 10 khẩu súng.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TPHCM, phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Q.Huy).

"Bước đầu, công an chứng minh được các đối tượng bị bắt giữ đã giao dịch, mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỷ đồng", Thiếu tướng Mai Hoàng làm rõ.

Phó giám đốc Công an TPHCM thông tin thêm, theo thống kê của Bộ Công an, thành phố là địa bàn trọng điểm, phức tạp nhất về tội phạm tệ nạn ma túy. Trong quý I, Công an TPHCM đã khám phá 813 vụ với 2.019 đối tượng phạm tội ma túy, tăng gấp đôi cùng kỳ cả số vụ và số đối tượng bị bắt giữ.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM sáng 27/3 (Ảnh: Q.Huy).

Hiện nay, tội phạm ma túy đang sử dụng phương thức mua bán ma túy trên không gian mạng. Song song với việc ngăn chặn nguồn cung ma túy, các lực lượng cũng đang nỗ lực làm giảm nguồn cầu đối với chất cấm này.

Đối với đại án ngành đăng kiểm, Công an thành phố đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 254 bị can theo đúng quy định, tiến độ của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương và Ban Chỉ đạo của thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó giám đốc Công an TPHCM cũng thẳng thắn chỉ rõ một số mặt hạn chế về việc đảm bảo an ninh, trật tự. Trong đó, một số loại tội phạm hoạt động phức tạp, giảm nhưng chưa bền vững, tình hình cháy nỗ vẫn diễn ra.

Dù các vụ cháy, nổ đã được kéo giảm nhưng TPHCM đã xảy ra một số vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của người dân.