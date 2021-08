Vụ nhân viên sửa máy lọc nước bị chém tử vong: Hung thủ lên cơn tâm thần?

Dân trí Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã tạm giữ hình sự hung thủ sát hại nam nhân viên sửa chữa máy lọc nước.

Chiều 15/8, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định xác nhận, đã tạm giữ hình sự đối với Lê Trọng Thanh (26 tuổi, trú xã Phước An, huyện Tuy Phước, Bình Định) để lập thủ tục khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng này về tội danh "Giết người".

Trước đó, khoảng hơn 14h ngày 14/8, anh Nguyễn Ngọc Tr. (27 tuổi, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) - nhân viên làm việc cửa hàng điện máy T.Đ.P. (ở Ngọc Thạnh 2, xã Phước An) được chủ cửa hàng cử đến nhà ông Lê Trọng H. (51 tuổi, ở xã Phước An, huyện Tuy Phước) để sửa máy lọc nước bị hỏng.

Trong lúc đang kiểm tra, sửa chữa máy lọc nước, anh Tr. bất ngờ bị Lê Trọng Thanh (con trai ông H.) dùng rựa chém nhiều nhát từ phía sau.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh Tr. đã không qua khỏi.

Chiều cùng ngày, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, qua điều tra ban đầu, đối tượng Lê Trọng Thanh có biểu hiện bệnh tâm thần. Trong lúc anh Tr. đang sửa máy lọc nước của gia đình thì Thanh lên cơn tâm thần nên dùng rựa chém khiến nạn nhân tử vong.

Doãn Công