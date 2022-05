Vụ "làm luật" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Bắt thêm 2 trưởng ca thu phí

Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã khởi tố thêm 2 trưởng ca thu phí liên quan đến vụ "làm luật" cho xe quá tải lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 19/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tiếp tục khởi tố thêm 2 bị can là trưởng ca thu phí (tại trạm thu phí nút giao IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 bị can gồm: Đặng Văn Dũng (sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố Phú Long 1, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Bùi Văn Tiệp (sinh năm 1988, trú tại thôn Sanh, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Cả hai bị can bị khởi tố cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, cả hai bị can Dũng và Tiệp đều là trưởng ca thu phí của Công ty Cổ phần và dịch vụ quản lý đường cao tốc Việt Nam (VECS), đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái quy định cho các xe ô tô tải "quá khổ, quá tải" vào tham gia giao thông trái phép trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai để "làm luật", lấy tiền chia nhau.

Trước đó, ngày 2/4/2022, Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại trạm thu phí IC-14 thuộc thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Đến nay cơ quan Công an huyện Văn Yên đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam 17 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại trạm thu phí IC - 14 , cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hiện, vụ án đang được Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Yên tiếp tục điều tra làm rõ.