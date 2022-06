Vụ "làm luật" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Bắt bị can thứ 18

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can liên quan đến vụ án "làm luật" cho xe quá khổ, xe quá tải lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trong ảnh là đối tượng Nguyễn Văn Trường (Ảnh: Công an cung cấp).