Vụ hàng nghi lậu trong nhà Thượng tá Biên phòng: Khởi tố vụ án và 2 bị can

Dân trí Liên quan đến vụ 1,3 tấn hàng nghị lậu trong nhà Thượng tá Biên phòng, ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án "buôn lậu" và khởi tố 2 bị can.

Hai bị can bị khởi tố gồm Trần Thị Dũng (51 tuổi) và Lê Văn Lên (31 tuổi), cùng ngụ An Giang. Vụ án này xảy ra tại 3 căn nhà của nhà gia đình một thượng tá biên phòng.

Theo kết quả điều tra, ngày 27/2/2021, lực lượng phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang kiểm tra hành chính 3 căn nhà ở phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc.

Theo đó, căn nhà thứ nhất ở số 276, tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, do vợ chồng ông H.V.N. và bà T.T.V. làm chủ hộ. Khi đó, ông N. là thượng tá, giữ chức Phó Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang).

Căn thứ 2 ở số 142, cũng thuộc sở hữu của bà V. nhưng đang cho Lên thuê để ở. Căn thứ ba ở số 193 của bà Trần Thị Dũng làm chủ hộ (bà Dũng là chị ruột bà V.).

Tại 3 căn nhà này, lực lượng công an thu giữ trên 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng và bàn giao vụ việc cho Công an TP Châu Đốc thụ lý để tiếp tục điều tra.

Qua quá trình điều tra, xác định có dấu hiệu tội phạm "buôn lậu" nên vào ngày 30/7 Cơ quan CSĐT Công an TP Châu đốc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "buôn lậu", xảy ra tại 3 căn nhà nêu trên và khởi tố bị can.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, liên quan vụ án này, Thượng tá H.V.N. có giải trình với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang, ông không biết gì về số hàng hóa nghi lậu trong nhà, vì thời gian này Thượng tá N. đi học.

Ngày 19/3, Đại tá Phạm Văn Phong - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, Ban thường vụ và Bộ Chỉ huy thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với thượng tá H.V.N - Phó trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng An Giang. Đồng thời, cảnh cáo về mặt chính quyền đối với Thượng tá N.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu đốc đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Nguyễn Hành