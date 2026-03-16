Vụ giữ hộ bạn 18 chỉ vàng không trả: Lĩnh 4 năm 6 tháng tù

Ngày 16/3, Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh tuyên Hoàng Đình Đạt (SN 1991, trú tại thôn Hà Hợp, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 4 năm 6 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Đạt và ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1971, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) có mối quan hệ quen biết. Tháng 7/2025, Đạt vào Hà Tĩnh chơi và ở lại nhà ông Dũng.

Bị cáo Hoàng Đình Đạt tại phiên tòa (Ảnh: Văn Nguyễn).

Rạng sáng 13/7/2025, ông Dũng bị bệnh nên được Đạt đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, ông Dũng tháo các trang sức đang đeo như dây chuyền vàng và bạch kim, nhẫn vàng tây, lắc bạc giao cho Đạt giữ hộ.

Sau khi ông Dũng xuất viện, Đạt vẫn giữ số trang sức trên. Đến ngày 16/7/2025, Đạt nói dối có việc gia đình nên rời khỏi Hà Tĩnh về Thanh Hóa.

Ông Dũng nhiều lần gọi điện yêu cầu trả lại tài sản nhưng bị Đạt chặn liên lạc. Sau đó, đối tượng mang số trang sức đi bán tại các cửa hàng vàng bạc để lấy tiền tiêu xài.

Theo kết luận định giá, số trang sức mà Đạt chiếm đoạt của bị hại có giá trị gần 140 triệu đồng.