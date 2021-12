Vụ giết người rồi phi tang thi thể dưới sông: Xác định quá trình gây án

Dân trí Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, sau khi dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong, nghi phạm đem xác nạn nhân phi tang tại sông Thạch Hãn.

Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 nghi can của vụ án mạng sát hại một phụ nữ, gồm: Võ Viết Đạt (SN 1980, trú tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1972, trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong); đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố 2 bị can nói trên.

Nạn nhân trong vụ án là bà Lê Thị H. (SN 1972, trú thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, giữa nạn nhân và nghi phạm có quen biết từ trước. Nguyên nhân xảy ra án mạng do mâu thuẫn trong cuộc sống.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Đạt nhờ Tuấn gọi điện hẹn bà H. đến một địa điểm định sẵn, rồi dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Cơ quan chức năng tìm kiếm phương tiện thủ phạm vứt xuống sông (Ảnh: X.T).

Sau đó, Đạt cùng với Tuấn dùng xe ô tô đem xác của bà H. phi tang tại sông Thạch Hãn (đoạn bờ kè Bích Khê, thuộc xã Triệu Long, huyện Triệu Phong). Chiếc xe mô tô của bà H. hai đối tượng cũng đã thả xuống sông Thạch Hãn.

Được biết, địa điểm gây án cách nơi phát hiện thi thể nạn nhân và chiếc xe máy rất xa,…

Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ công an Quảng Trị đã nhanh chóng xác định nghi phạm sau chưa đầy 24 giờ.

Cơ quan điều tra đã nhanh chóng làm rõ nghi phạm trong vụ án (Ảnh: V.N).

Ngay sau khi các lực lượng khám phá thành công vụ án giết người, bắt giữ 2 nghi phạm liên quan trong vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trao thưởng Ban chuyên án số tiền 50 triệu đồng.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 20h ngày 11/12, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ ở bờ sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong nên trình báo công an.

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng nên lập chuyên án để điều tra, truy xét.

Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các lực lượng gồm Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Triệu Phong, các Phòng chuyên môn của Công an tỉnh và Công an thị xã Quảng Trị triển khai nhanh các mũi điều tra.

Đến chiều 12/12, cơ quan công an xác định được nghi phạm.

Đăng Đức