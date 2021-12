Tạm giữ 2 nghi phạm sát hại một phụ nữ, vứt xác xuống sông Thạch Hãn

Dân trí Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nghi phạm đã giết hại nạn nhân rồi vứt xác từ trên cầu xuống sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị).

Ngày 13/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 nghi phạm liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở huyện Triệu Phong.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Đoàn Thanh Tuấn (50 tuổi) và Võ Viết Đạt (41 tuổi, cùng trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, khoảng 20h ngày 11/12, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ ở bờ sông Thạch Hãn, đoạn qua tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong nên trình báo cơ quan công an.

Lực lượng chức năng tìm kiếm phương tiện của nạn nhân (Ảnh: X.T).

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các lực lượng gồm Công an huyện Triệu Phong phối hợp các phòng chuyên môn của Công an tỉnh và Công an thị xã Quảng Trị triển khai các hướng điều tra.

Nạn nhân trong vụ án được xác định là chị Lê Thị H. (SN 1972, trú thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong).

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng nên xác lập chuyên án để điều tra, truy xét.

Đến chiều 12/12, cơ quan điều tra xác định được nghi phạm nên mời làm việc, khai thác thông tin. Khoảng 19h cùng ngày, lực lượng chức năng cũng tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân H. dưới chân cầu Đại Lộc, trên sông Thạch Hãn.

Hiện Cơ quan điều tra Công an Quảng Trị đang lấy lời khai 2 nghi phạm nói trên; đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ liên quan.

Đăng Đức