Tranh chấp vụ con gái quản gia bán nhà chủ người Pháp giá 650 tỷ ở TPHCM

Sau 3 lần hoãn phiên tòa, ngày 10/4, TAND TPHCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ án Tranh chấp quyền sở hữu tài sản, đòi lại tài sản, hợp đồng dân sự và hợp đồng hứa thưởng giữa nguyên đơn là ông Paul Prouchandy (SN 1959, quốc tịch Pháp) và bị đơn là bà Lê Thị Kim Hà (SN 1963) cùng 5 người khác.

Theo đơn khởi kiện của ông Paul Prouchandy, khu nhà đất 76/3 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn, TPHCM) là tài sản của ông Severican Prouchandy (ông nội ông Paul Prouchandy) mua từ năm 1910. Đến năm 1928, ông Severican qua đời và ông Samson Prouchandy (cha ông Paul Prouchandy) được hưởng thừa kế khối tài sản này.

Sau đó, ông SamSon kết hôn với bà Lê Thị Ái, có 8 người con, trong đó có ông Paul. Gia đình sinh sống ổn định tại căn nhà này.

Trong thời gian ở Việt Nam, ông SamSon thuê ông Lê Văn Thịnh (cha bà Lê Thị Kim Hà) làm tài xế kiêm quản gia và cho gia đình ông này ở tại nhà. Trước khi về Pháp chữa bệnh, ông SamSon nhiều lần nhờ gia đình ông Thịnh trông coi căn nhà.

Sau khi ông SamSon qua đời năm 1995, các đồng thừa kế lập văn bản xác định quyền thừa kế và ủy quyền cho ông Paul đại diện giải quyết tài sản.

Quá trình sau đó, ông Paul và bà Lê Thị Kim Hà (người trực tiếp quản lý, sử dụng căn nhà) cùng các con, cháu ông Thịnh đã ký nhiều văn bản thỏa thuận trông giữ tài sản và hợp đồng cam kết có công chứng.

Theo các thỏa thuận, khi bà Hà hoàn tất thủ tục pháp lý đối với căn nhà, bà phải chuyển giao lại tài sản theo thỏa thuận với giá trị xác định 84 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo thỏa thuận giữa ông Paul và bà Trần Thị Dung (người nhận chuyển giao quyền tài sản), sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, căn nhà sẽ được chuyển giao cho bà Dung.

Bản án sơ thẩm thể hiện, ngày 20/6/2025, bà Hà được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà 76/3 Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau, ngày 25/6/2025, bà Hà đã ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà này cho người khác với giá 650 tỷ đồng.

Cho rằng bà Hà không thực hiện đúng các cam kết đã ký, ông Paul khởi kiện yêu cầu tòa án buộc giao lại tài sản.

Sau khi xem xét hồ sơ, HĐXX sơ thẩm nhận định các hợp đồng trông giữ tài sản và hợp đồng cam kết giữa các bên vẫn còn hiệu lực pháp lý, chưa có căn cứ xác định đã bị hủy bỏ. Khi điều kiện phát sinh đã xảy ra, nghĩa vụ chuyển giao tài sản phải được thực hiện.

Từ đó, tòa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, buộc bà Lê Thị Kim Hà tiếp tục thực hiện hợp đồng cam kết ký ngày 1/8/2016.

HĐXX cũng ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa ông Paul Prouchandy và bà Trần Thị Dung, theo đó ông Paul đồng ý giao quyền liên quan căn nhà cho bà Dung theo các văn bản đã ký.

Theo phán quyết, bà Trần Thị Dung có trách nhiệm thanh toán cho bà Hà và các con, cháu ông Thịnh số tiền 83,55 tỷ đồng, sau khi trừ khoản 450 triệu đồng đã nhận trước đó.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán, bà Dung được quyền làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận theo quy định. Đồng thời, những người đang cư trú tại căn nhà phải giao trả lại nhà cho bà Dung.

Đối với giao dịch chuyển nhượng căn nhà giữa bà Hà và người mua sau đó, tòa không xem xét trong cùng vụ án do không có yêu cầu độc lập; các bên có quyền khởi kiện bằng vụ án khác nếu phát sinh tranh chấp.