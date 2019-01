Vụ dây diện "bẫy" chết người: Người thợ điện kêu oan

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, tối 10/12/2018, anh Trương Vũ Huy (SN 1987, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chở vợ là chị Trần Huệ Trâm (SN 1990) đi xe máy đến đường Yên Thế - Bắc Sơn (thuộc phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) trong lúc trời đang mưa thì bị ngã xe do vướng dây điện rơi xuống đường. Vụ tai nạn khiến anh Huy tử vong tại chỗ, chị Trâm phải nhập viện cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến vợ chồng nạn nhân Huy thương vong tại đường Yên Thế - Bắc Sơn (thuộc quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tối 10/12/2018

Qua điều tra nguyên nhân vụ việc, cơ quan chức năng xác định nạn nhân Huy tử vong do vướng dây điện và bị điện giật. Nguyên nhân tai nạn có phần tắc trách của các cá nhân, đơn vị chức năng liên quan đã để xảy ra việc ngắt điện bằng cách cắt dây nhưng không tháo điểm đấu nối, chừa lại đoạn dây điện nêu trên, dẫn đến nhiễu nguồn điện, gây ra việc điện giật làm chết người.

Ngày 14/1 vừa qua, tại buổi họp báo của UBND TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan công an đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối ông Nguyễn Quang Hiển (36 tuổi, công nhân kỹ thuật điện của Công ty Quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tiếp nhận thông tin quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của cơ quan công an nói trên, bị can bị khởi tố trong vụ án là ông Nguyễn Quang Hiển đã có đơn kêu oan gửi đến các cơ quan chức năng. Trong đơn kêu oan, ông Hiển nêu, thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường bị ngập lụt. Sợi dây điện xà xuống đường lúc đêm (nguyên nhân do mưa to gió lớn). Người dân đã cảnh báo bằng hình thức treo thùng xốp, các cây vật cản. Nạn nhân đi qua đã cầm vào sợi dây điện và bị giật.

Đơn khiếu nại quyết định khởi tố bị can trong vụ án vợ chồng trẻ thương vong do vướng dây điện của ông Nguyễn Quang Hiển

Ông Hiển là người được công ty giao quản lý 29 tủ điện. Nhưng ngày xảy ra vụ việc, ông Hiển không được phân công ca trực. Đồng thời, dây điện này là của Công ty cổ phần xây dựng công trình Thủy Hà Nội câu để thực hiện cho tuyến kênh điện Yên Thế -Bắc Sơn, không phải của công ty ông Hiển làm việc.

Mặc khác, việc công ty Cổ phần xây dựng công trình Thủy Hà Nội có được nguồn điện từ tủ điện của công ty ông Hiển làm việc là do lãnh đạo công ty của ông này ký kết văn bản, đồng ý. Ông Hiển là công nhân nên thực hiện đấu nối theo chỉ thị của lãnh đạo và sự chỉ đạo trực tiếp là đội trưởng Đặng Quốc Thắng, Đội vận hành điện chiếu sáng 3.

Theo ông Hiển, vào tối ngày 8 và 9/12/2018, ông đã đi kiểm tra tủ điện thì không có sự cố gì ảnh hưởng đến xung quanh do tủ điện gây ra. Ông Hiển chỉ làm theo trách nhiệm quản lí chung là đi kiểm tra tụ điện và không nhận được bất kỳ thông báo nào từ đường dây nóng hay của lãnh đạo công ty hoặc người dân về dây điện xà xuống đường.

Trao đổi với PV về đơn kêu oan của ông Hiển, Đại tá Đặng Văn Khuôn -Trưởng Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng nói: “Đây chỉ là khởi tố vụ án và khởi tố bị can bước đầu. Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện thêm tình tiết mới hoặc oan, sai chúng tôi sẽ xử lý theo quy định. Chúng tôi vẫn chưa kết thúc quá trình điều tra”.

Tâm An