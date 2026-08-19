Vụ chuyển hơn 12 triệu USD ra nước ngoài: Tìm người đàn ông quê Hải Phòng

Ngày 19/8, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã ban hành quyết định truy tìm Phạm Trung Đông (34 tuổi, quê thành phố Hải Phòng) để phục vụ công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Trước đó, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận tin báo của một ngân hàng, với nội dung H.A.Q. và N.T.V.C. có hành vi thành lập doanh nghiệp, lập khống tờ khai hải quan và hồ sơ chuyển tiền quốc tế tại các tổ chức tín dụng nhằm chuyển hơn 12 triệu đô la Mỹ (USD) ra nước ngoài.

Quyết định truy tìm người của Công an tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Vụ việc xảy ra từ năm 2024 đến năm 2025 tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa và một số đơn vị, địa phương khác có liên quan.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định Phạm Trung Đông có liên quan đến vụ việc nhưng chưa rõ đang ở đâu nên ban hành quyết định truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan vụ việc này, trước đó Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã ra quyết định truy tìm Đào Văn Đức (29 tuổi, quê Nghệ An).

Chân dung Đào Văn Đức (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp truy tìm. Khi phát hiện Phạm Trung Đông và Đào Văn Đức, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa (địa chỉ: số 21 đường Dã Tượng, phường Nha Trang), điều tra viên Phạm Khánh Toàn qua số điện thoại 0363.762.578 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.