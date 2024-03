Vụ chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa 170 tỷ đồng: Đã khởi tố vụ án

Tại họp báo quý I do Bộ Công an tổ chức sáng 26/3, đại diện Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông tin về vụ nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bị lừa mất khoảng 170 tỷ đồng.

Theo Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, sau khi nhận thông tin vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng vào cuộc tổ chức điều tra, đồng thời báo cáo các đơn vị nghiệp vụ chức năng Bộ Công an như Cục An ninh mạng, Cục Cảnh sát hình sự… tích cực vào cuộc.

"Hiện nay đã khởi tố vụ án và đang tiến hành điều tra. Kết quả điều tra sẽ được kịp thời công bố", Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự nói.

Trong khi đó, lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cho biết, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng không mới nhưng ngày càng tinh vi.

Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó cục trưởng Cảnh sát hình sự (Ảnh: H.N.).

Trước đây cơ quan chức năng tập trung phòng chống trên mạng xã hội nhưng thời gian qua xuất hiện một số ứng dụng lừa đảo.

Cục A05 đang tập trung tuyên truyền cho người dân để nâng cao cảnh giác đối với loại tội phạm này.

Trước đó ngày 22/3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), bị nhóm lừa đảo công nghệ cao đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, lấy đi số tiền lớn.

Nguồn tin xác nhận số tiền nhóm lừa đảo công nghệ cao rút từ tài khoản bà Nguyễn Thị Giang Hương khoảng 170 tỷ đồng.

Thời điểm đó ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ. Số tiền chính xác bị mất, công an tỉnh vẫn chưa công bố.

Bà Nguyễn Thị Giang Hương (SN 1973) hiện giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) nhiệm kỳ 2021-2025.