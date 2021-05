Vụ bé trai bị cắt thịt, dí thuốc lá cháy: Khởi tố, tạm giam gã cha dượng

Dân trí Liên quan đến vụ "Nghi án bé trai bị cha dượng dùng dao cắt thịt, dí thuốc lá cháy vào mặt", chiều 13/5 nguồn tin của Dân trí cho biết cơ quan công an đã bắt tạm giam cha dượng.

Đầu giờ chiều nay (13/5), ông Đặng Văn Phương, Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng xác nhận: Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Xuyên đã có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1980), người bạo hành cháu N.T.H. về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo thông tin từ địa phương, cháu N.T.H. (sinh năm 2015) là con của anh Nguyễn T.N., thường trú xã Ngọc Đông (huyện Mỹ Xuyên) và Nguyễn Thị Bé Linh (sinh năm 2000, hai người này không đăng ký kết hôn). Sau đó, Bé Linh kết hôn với Nguyễn Hoàng Vũ (sinh năm 1980) và có với nhau 2 đứa con.

Thời điểm 22h ngày 21/4/2021, sau khi đi nhậu về, Nguyễn Hoàng Vũ dùng dao (loại dao Thái Lan) gây thương tích ở ngực phải, bả vai trái của cháu H.

Trước đó, Vũ đã 5 lần dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào nhiều vị trí trên cơ thể của cháu H. như mặt, đùi... Vũ còn ôm cháu H. quăng xuống nền xi măng khiến cháu bị sưng nề ở vùng đầu.

Cháu H. với nhiều vết thương trên cơ thể do bị bạo hành.

Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng vào cuộc, tại cơ quan công an Vũ cho rằng, nguyên nhân hay đánh cháu H. là do uống rượu, thấy cháu H. lì và hay đánh con ruột của Vũ với Linh. Còn Nguyễn Thị Bé Linh mẹ của bé H khai nhận, biết Vũ bạo hành con riêng của mình nhưng không dám trình báo.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Mỹ Xuyên khẩn trương tiến hành trưng cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể cháu H, tập trung kiểm tra, xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ, khi có kết luận giám định sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Cố ý gây thương tích".

Liên quan đến vụ việc, sáng 13/5, bà Trần Thị Hoàng Mỹ, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB&XH Sóc Trăng) cho biết: Sau khi nắm thông tin về vụ việc, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và ngành LĐ-TB&XH đã cử người đến thăm hỏi, hỗ trợ để chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng ban đầu cho cháu.

"Hiện tại sức khỏe của cháu H. đã ổn định, đang được bà Nguyễn Thị Trắng (74 tuổi, là bà cố của cháu H.) ở xã Ngọc Đông nuôi dưỡng. Phòng LĐ-TB&XH huyện Mỹ Xuyên phối hợp UBND xã Ngọc Tố phân công cán bộ phụ trách công tác trẻ em khẩn trương thực hiện việc đánh giá nguy cơ ban đầu và lập kế hoạch can thiệp, trợ giúp cháu H.", bà Mỹ cho biết.

C.X.L