Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong ở Hà Nội: 2 giáo viên thừa nhận bạo hành

Liên quan đến vụ bé trai 17 tháng tuổi P.T.Đ. (ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội) tử vong sau khi đến lớp mầm non, Công an huyện Thường Tín đã xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Theo đó, chiều 1/3, công an địa phương nhận tin báo về vụ việc. Qua làm việc, lực lượng chức năng được cung cấp thông tin ngày 23/2, cô giáo báo với gia đình là cháu bé tự ngã, dẫn đến thương tích. Bước đầu, gia đình Đ. không trình báo vụ việc và không hợp tác để khám nghiệm tử thi.

Sau đó, Công an huyện Thường Tín đã triệu tập 2 cô giáo của Đ. là Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) để lấy lời khai.

Tại trụ sở cảnh sát, ban đầu, 2 đối tượng khai bé trai tự ngã, không bị tác động bên ngoài. Tuy nhiên, đối chiếu với bằng chứng, tài liệu, kết hợp với quá trình đấu tranh với An và Lành, cảnh sát nhận thấy nhiều điểm bất thường.

Các đối tượng: An (trái) và Lành (Ảnh: Công an cung cấp).

Cả 2 sau đó thay đổi lời khai, cho biết Lành đi lùi, va vào bé trai làm Đ. ngã ra nền nhà và An thì bế trượt cháu bé làm nạn nhân ngã đập đầu. Đối với lời khai này, cơ quan điều tra vẫn nhận thấy nhiều điểm không phù hợp với dấu vết thương tích trên người nạn nhân nên tiếp tục đấu tranh.

Sau khoảng một ngày, An và Lành đã khai nhận hành vi đánh đập, bạo hành bé trai P.T.Đ., dẫn đến thương tích và khiến nạn nhân tử vong.

Cụ thể, lời khai của các đối tượng thể hiện, sáng 23/2, Đ. được mẹ đưa đến lớp của An và Lành. Đến khoảng 9h, 2 đối tượng đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài.

Thấy vậy, Lành bực tức, dùng 2 tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, đối tượng dùng tay tát nạn nhân. Trong khi đó, An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và dẫm vào đầu cháu bé.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, bố mẹ bé trai đến đón con và được 2 đối tượng báo là Đ. tự ngã.

Trong các ngày 24, 25, 26/2, bé trai tiếp tục được đưa đến lớp của An. Vào sáng 26/2, An dùng chân đạp vào bụng Đ. khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Cơ sở trông coi cháu bé bị đình chỉ hoạt động (Ảnh: Hải Nam).

Dù được chữa trị tích cực nhưng đến chiều 1/3, Bệnh viện Nhi Trung ương trả cháu bé về gia đình vì tiên lượng xấu. Đến tối ngày hôm sau, nạn nhân tử vong.

Sau khi thu thập được lời khai của đối tượng, các cơ quan chức năng huyện Thường Tín đã thuyết phục gia đình cho tiến hành khám nghiệm tử thi bé trai, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Kết quả khám nghiệm xác định cháu Đ. tử vong vì chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

Ngày 2/3, Công an huyện Thường Tín ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành để điều tra về hành vi giết người.