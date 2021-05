Vụ bé 2 tuổi bị hiếp dâm: Người mẹ nghèo gửi nhầm con cho "ác thú"

Dân trí Bà H. không nhà cửa nên khi đi làm thuê thường phải gửi con gái 2 tuổi cho vợ chồng Lâm trông giùm. Ai ngờ, bé V. bị chính người mà mẹ mình tin tưởng hãm hại.

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can Nguyễn Quốc Lâm để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Được biết, Lâm là đối tượng từng có 1 tiền án về tội hiếp dâm vào năm 2013.

Bị can Nguyễn Quốc Lâm tại cơ quan điều tra.

Trước đó, sau hơn 1 ngày triển khai lực lượng, lúc 22h ngày 18/4, tổ công tác của Công an huyện Tuy Phong và phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận đã truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Quốc Lâm (SN 1983, trú tại khu phố 2, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM.

Khám xét người Lâm, công an phát hiện một lá thư tuyệt mệnh và một số thuốc ngủ. Làm việc tại cơ quan công an, Lâm đã khai nhận toàn bộ hành vi xâm hại bé V.

Lâm còn khai nhận đã lên kế hoạch rời TPHCM bỏ trốn sang Campuchia vào khuya ngày 18/4. Tuy nhiên, khi Lâm chưa kịp trốn sang Campuchia thì đã bị công an xông vào bắt giữ.

Được biết, bà H. (mẹ bé V.) không có nhà cửa và phải đi làm mướn nhiều nơi nên thường gửi V. ở nhà vợ chồng Lâm. Mờ sáng ngày 17/4, sau khi làm đêm về, bà H. đến nhà vợ chồng Lâm nhưng đã khuya nên không dám gọi cửa, liền ngả lưng ngoài hè chờ trời sáng sẽ đón con.

Đến 5h30 sáng, khi bà H. đang còn lơ mơ ngủ ngoài hiên nhà thì nghe tiếng khóc thét của con gái, bà giật mình tỉnh dậy đạp cửa xông vào và phát hiện kẻ đồi bại đang xâm hại con gái nhỏ của mình.

Ngay sau khi bị bắt giữ tại TPHCM, Lâm được di lý về Công an huyện Tuy Phong để tiếp tục điều tra.

Ngày 19/4, Đại tá Phạm Thật - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã có buổi làm việc với Công an huyện Tuy Phong, trao số tiền 10 triệu đồng thưởng nóng của Ban Giám đốc Công an tỉnh cho tổ công tác truy bắt nhanh thủ phạm sau hơn 1 ngày gây án.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 5h30 ngày 17/4, bà H. mẹ cháu V. (sinh tháng 2/2019) đến nhà vợ chồng Nguyễn Quốc Lâm để đón con thì phát hiện Lâm đang có hành vi giao cấu với cháu V.

Bị phát hiện, vợ chồng Lâm đã đưa tiền cho bà H. để đưa bé đi bệnh viện và cả 2 bỏ trốn. Ngay sau đó, bà H. đã đến cơ quan công an trình báo. Đến chiều 18/4, vợ Lâm đến cơ quan công an trình diện. Còn Lâm thì đến tối 18/4 bị cơ quan công an bắt giữ.

Trúc Hà