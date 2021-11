Vụ bé 15 tuổi sinh con: Bố đứa trẻ có thể phải đối mặt 20 năm tù

Dân trí Theo luật sư, người khiến bé 15 tuổi mang thai và sinh con có thể phải đối mặt với mức án cao nhất lên tới 20 năm tù.

Ngày 4/11, Thượng tá Cao Văn Tám - Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang tích cực làm rõ vụ việc bé gái 15 tuổi trú tại địa phương này sinh con. "Do cháu có vấn đề về trí tuệ nên việc lấy thông tin phục vụ công tác xác minh, điều tra rất khó khăn", Thượng tá Tám cho biết.

Đây là một vụ việc phức tạp, bởi vậy việc xác định đối tượng liên quan cũng như chứng minh hành vi phạm tội cần nhiều thời gian, trong đó phải thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm ADN của đứa trẻ và đối tượng tình nghi.

Bé N.T.T.N. sinh con khi mới hơn 15 tuổi (Ảnh: Đ.Hoàng)

Thượng tá Cao Văn Tám cũng phủ nhận thông tin nhiều thanh niên xin xét nghiệm ADN với đứa trẻ do cháu bé 15 tuổi sinh ra để xác định huyết thống hay có nam thanh niên xin cưới cháu bé nhằm "trốn tội" xôn xao trên mạng xã hội.

Như Dân trí thông tin, tháng 9/2021, cháu N.T.T.N. (SN 2006, trú tại huyện Nam Đàn) hạ sinh một bé trai. Thời điểm này cháu N. mới hơn 15 tuổi và có khuyết tật về trí tuệ.

Liên quan đến sự việc này, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với luật sư Lê Thị Kim Soa (Văn phòng Luật sư Lê Trần và cộng sự, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi cũng như mức án mà người khiến cháu N. mang thai và sinh con phải đối mặt.

Theo lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn thông tin có nhiều gia đình tới xin đưa đứa trẻ do cháu T.N. sinh ra đi xét nghiệm ADN lan truyền trên mạng xã hội là không có thực (Ảnh chụp màn hình).

"Theo như thông tin bài báo đưa thì người làm cho cô bé 15 tuổi này mang thai có thể phải đối mặt với một trong ba tội, vì nạn nhân là người nhược điểm về thể chất tinh thần nên hậu quả pháp lý phụ thuộc vào lời khai của cô bé, cũng như các chứng cứ khác mà cơ quan tiến hành tố tụng thu thập được", luật sư Soa cho biết.

Theo luật sư, nếu hành vi của đối tượng "Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ" và hậu quả "làm nạn nhân có thai" thì bị xử phạt từ 12 đến 20 năm tù, theo điểm b, khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Nếu hành vi của đối tượng thỏa mãn theo khoản 1, Điều 144 Bộ luật Hình sự "Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm"; hậu quả "Làm nạn nhân có thai" thì bị xử phạt từ 7 đến 15 năm (điểm b, khoản 2, Điều 144, Bộ Luật Hình sự).

Luật sư Lê Thị Kim Soa: Người khiến cháu bé 15 tuổi mang thai và sinh con có thể đối diện với mức án lên tới 20 năm tù (Ảnh: Hoàng Lam).

Nếu lời khai của nạn nhân không rõ ràng (do có vấn đề về trí tuệ), đối tượng không thừa nhận quan hệ trái ý muốn của nạn nhân hay dùng thủ đoạn để quan hệ với nạn nhân thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo hướng có lợi cho người phạm tội. Trong trường hợp này, đối tượng cũng phải đối mặt với mức hình phạt từ 3 năm đến 10 năm tù theo điểm d, khoản 2, Điều 145, Bộ Luật Hình sự 2015.

Điều 145, Bộ Luật Hình sự quy định: "1. Người nào từ đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 Bộ luật Hình sự năm 2015, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: d) Làm nạn nhân có thai...".

Ông Bùi Trọng Lĩnh - Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nam Đàn thăm, động viên và trao hỗ trợ bà ngoại cháu T.N. - người đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng hai mẹ con cháu N. (Ảnh: Hoàng Đon).

Về giả thiết đối tượng muốn cưới cháu N., theo luật sư Lê Thị Kim Soa, nếu có thì cũng không thể thực hiện được bởi thời điểm này nạn nhân chưa đủ tuổi để đăng kí kết hôn theo Luật Hôn nhân gia đình.

"Nếu thông tin đối tượng muốn cưới cháu N. là có thật thì chẳng qua là... muốn lách luật lấy hay không lấy thì hành vi cũng đã hoàn thành, hậu quả đã xẩy ra và vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi quan hệ tình dục dẫn đến nạn nhân mang thai và sinh con khi mới hơn 15 tuổi", luật sư Soa nhận định.

Hoàng Lam