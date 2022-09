Vụ bà Nguyễn Phương Hằng: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và 3 người khác là bị hại

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị can Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra (Ảnh: A.X.).

Theo kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, lời nói, phát ngôn trong các buổi livestream (phát sóng trực tiếp) của bà Nguyễn Phương Hằng trong năm 2021 - 2022 có nội dung xúc phạm, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự của một số cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) là bị hại trong vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xảy ra ở tỉnh Bình Dương.

Liên quan vụ án, bà Đinh Thị Lan, ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo Đức Hiển) và bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni) cũng được xác định là bị hại.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã nhận nhiều đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm đến nhiều người. Công an tỉnh đã làm việc với các cá nhân liên quan, thu thập 53 buổi livestream và tiến hành các bước trưng cầu giám định.

Trên cơ sở đó, ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương quyết định khởi tố vụ án về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.