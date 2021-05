Vụ án "kỳ quặc" vô cớ đâm chết người lạ trong quán nhậu

Dân trí Đang ngồi nhậu, An bất ngờ đi ra xe lấy dao rồi chạy lại đâm anh Toàn tử vong tại chỗ. Trước đó, 2 bên không quen biết, không xảy ra mâu thuẫn.

Đối tượng Lâm Vũ Trường An.

Ngày 18/5, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đang hoàn tất hồ sơ chuyển đối tượng Lâm Vũ Trường An (SN 1989, quê Sóc Trăng) lên Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục làm rõ hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, tối 16/5, Lâm Vũ Trường An cùng bạn đến quán trên đường NA7 (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) ăn nhậu. Trong quán lúc đó có anh Trần Văn Toàn (SN 1991, quê An Giang) đang ngồi cùng bạn.

Khoảng 20 phút sau, An bất ngờ đứng dậy, đến xe máy mở cốp lấy dao, đi đến đâm anh Toàn từ sau lưng.

Bị tấn công, anh Toàn vùng ra bỏ chạy, bị An đâm tiếp một nhát. Nạn nhân loạng choạng rồi gục ngã, tử vong tại chỗ. An được bạn là Y Yeu By (SN 1986, quê Đắk Lắk) chở bằng xe máy rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ án.

Một ngày sau khi gây án, biết không thể trốn thoát, An ra phường Khánh Hòa (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) đầu thú.

Công an thị xã Bến Cát cũng bắt Yeu By để phục vụ công tác điều tra.

