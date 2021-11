Vợ chồng cựu công an làm giả chứng minh thư cho người Trung Quốc trốn nã

Dân trí Đôi vợ chồng công an viên xã Trầm Lộng (Ứng Hòa, Hà Nội) lĩnh 15 năm tù vì làm giả chứng minh nhân dân cho hai người Trung Quốc trốn truy nã.

Ngày 22/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Tạ Văn Thuấn (SN 1973, trú tại xã Trầm Lộng, Ứng Hòa, Hà Nội), cựu công an viên xã Trầm Lộng, mức án 7 năm tù về hai tội danh "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và tội "Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Cùng bị cáo buộc phạm 2 tội trên, Bùi Thị Thùy Dung (SN 1974, vợ Thuấn) bị tuyên phạt 8 năm tù.

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm ngày 22/11 (Ảnh: CTV).

Liên quan đến vụ án, hai bị cáo quốc tịch Trung Quốc là Li Shao Long (SN 1987) và Liu Jian Min (SN 1979) lần lượt bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng và 3 năm tù về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Trốn nã, sang Việt Nam "cặp bồ", sinh con

Theo hồ sơ vụ án, năm 2009, bị Công an Quảng Đông (Trung Quốc) truy nã về tội "Cố ý gây thương tích", Li Shao Long nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, Li Shao Long thường xuyên thay đổi địa điểm ăn ở.

Năm 2011, một số người bạn của Li Shao Long là người Việt Nam đã giúp đối tượng mở cửa hàng mua bán quần áo Trung Quốc tại khu vực quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đối tượng sau đó đã nảy sinh tình cảm với nhân viên của mình là Đặng Thị Hương (ở Ứng Hòa, Hà Nội) và sau đó 2 người có 2 con chung.

Đến năm 2015, Hương mới biết Long là đối tượng đang bị Công an Trung Quốc truy nã. Lúc này, Long nhờ bà Nguyễn Thị Hưng (mẹ của Hương) làm cho Long chứng minh nhân dân Việt Nam để cư trú tại Việt Nam. Li Shao Long đã đưa cho bà Hưng 15 triệu đồng để lo thủ tục.

Đặng Thị Hương sau đó đã nhờ Tạ Văn Thuấn (thời điểm đó là công an viên phụ trách thôn Cao Minh, xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa) và vợ là Bùi Thị Thùy Dung làm thủ tục xác nhận để Li Shao Long làm chứng minh nhân dân mang tên Đặng Tiến Hiệp (anh trai của Hương, SN 1989, trú tại thôn Cao Minh, xã Trầm Lộng), khi xong việc sẽ trả công.

Thuấn và Dung đồng ý, làm đơn xin cấp mới Chứng minh nhân dân, dán ảnh của Li Shao Long lên đơn, đưa cho Phó trưởng Công an xã Trầm Lộng ký tên, đóng dấu xác nhận. Sau đó, các đối tượng đưa Li Shao Long lên Công an huyện Ứng Hòa làm thủ tục cấp mới chứng minh nhân dân.

Có chứng minh thư nhân dân, Li Shao Long đã sử dụng để làm thủ tục và được cấp hộ chiếu Việt Nam. Đối tượng đã sử dụng hộ chiếu mang tên Hiệp nhưng ảnh trên hộ chiếu là của mình để hai lần xuất cảnh đi Thái Lan, mở tài khoản tại 2 ngân hàng, xin làm việc tại một công ty ở TPHCM.

Đối với Liu Jian Min, cơ quan tố tụng xác định, năm 2018, Li Shao Long và Hương gặp Liu Jian Min, biết đối tượng này đang bị Công an Trung Quốc truy nã quốc tế về tội "Lừa đảo". Tháng 12/2019, Min nhiều lần đưa cho Hương tổng số tiền 400 triệu đồng để nhờ giúp làm căn cước công dân Việt Nam.

Nhận tiền, Hương đã nhờ Bùi Thị Thùy Dung, Dung tiếp tục trao đổi với chồng là Tạ Văn Thuấn làm căn cước công dân mang tên Đặng Thị Hương cho Liu Jian Min sử dụng. Có căn cước công dân mang tên Hương, đối tượng đã đăng ký tạm trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh và mở tài khoản tại ngân hàng.

Trung tuần tháng 12/2020, Liu Jian Min bị Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) bắt giữ. Đầu tháng 1/2021, Li Shao Long bị Công an huyện Ân Thi (Hưng Yên) bắt giữ. Từ đây, hành vi vi phạm pháp luật của vợ chồng Tạ Văn Thuấn, Bùi Thị Thùy Dung bị phát giác.

Nhiều cán bộ công an "thoát" vòng lao lý

Đối với hai cán bộ nguyên là Phó trưởng Công an xã Trầm Lộng đã ký, đóng dấu giáp lai vào ảnh trên "Đơn xác nhận thông tin công dân" và "Đơn đề nghị cấp đổi/cấp lại chứng minh nhân dân" để làm chứng minh thư/căn cước công dân cho Li Shao Long và Liu Jan Min, cơ quan tố tụng xác định, hai người này không biết ảnh người dân trên đơn là của người khác.

Do tin tưởng Tạ Văn Thuấn nên hai Phó trưởng Công an xã này đã ký xác nhận luôn mà không xác minh thông tin. Hai người không thỏa thuận, không hưởng lợi gì từ Tạ Văn Thuấn nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý hình sự.

Đối với một số cán bộ Công an huyện Ứng Hòa và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội, cơ quan tố tụng xác định, các cán bộ này đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quy trình, quy định của ngành Công an trong việc cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân và thủ tục cấp hộ chiếu đối với các trường hợp trong vụ án.

Các cán bộ trên không biết hành vi gian dối của các đối tượng trong việc làm giả thông tin để được cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân và hộ chiếu nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự.

Một nguyên Phó Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công an (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) được xác định thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, đối chiếu thông tin (ảnh, vân tay) trên phiếu đề nghị tra cứu của Công an huyện Ứng Hòa, dẫn đến việc cấp căn cước công dân mang tên Đặng Thị Hương nhưng ảnh là bị cáo Liu Jian Min. Cơ quan điều tra đã có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm của cán bộ này theo quy định.

Đối với bị can Đặng Thị Hương, hiện Hương không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra chưa làm rõ được việc đưa nhận tiền của Hương với Bùi Thị Thùy Dung để làm chứng minh thư, căn cước công dân giả. Do hết thời hạn điều tra nên ngày 9/6/2021, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Đặng Thị Hương.

Đối với bà Nguyễn Thị Hưng (mẹ đẻ Đặng Thị Hương) và Đặng Tiến Hiệp (anh trai Hương), do hai người này không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra chưa làm rõ được việc giao nhận tiền cũng như vai trò của hai người này trong việc làm giả chứng minh thư. Cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu đối với Đặng Tiến Hiệp và Nguyễn Thị Hưng để tiếp tục điều tra, làm rõ sau.

Phúc Lâm