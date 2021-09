Vờ buôn keo lá tràm để vay hàng tỷ đồng về tiêu xài

Dân trí Ngày 13/9, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam một nữ nghi phạm về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Đỗ Thị Mi Ly tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Quảng Nam cung cấp). Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2018 đến tháng 2/2021, Đỗ Thị Mi Ly (SN 1987, trú xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của bà H.T.N., V.T.N. và L.T.K.L. với tổng số tiền gần 4,2 tỷ đồng. Để vay mượn được tiền, Đỗ Thị Mi Ly lừa dối mục đích vay để kinh doanh, buôn bán keo lá tràm. Tuy nhiên, số tiền sau khi vay mượn được, Ly không sử dụng để buôn keo lá tràm mà trích ra một phần tiền vay để trả lãi với chiêu thức sử dụng khoản vay của người này để trả cho người kia hoặc sử dụng khoản vay của người sau trả khoản vay của người trước nhằm tạo sự tin tưởng, rồi lừa lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ. Công Bính