Vào nhà nghỉ với người bán vé số, cụ ông ở Bình Dương bị giật nhẫn vàng

Ngày 19/3, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, điều tra Trần Thị Xuân (47 tuổi, ngụ phường Định Hòa, TP Dầu Một) về hành vi cướp giật tài sản.

Trần Thị Xuân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an phường Tương Bình Hiệp, Xuân hành nghề bán vé số dạo. Trưa 6/3, ông P.M.Q. (78 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) hẹn gặp Xuân tại một nhà nghỉ ở phường Tương Bình Hiệp để "tâm sự".

Tại đây, ông Q. đang đeo chiếc nhẫn kim loại màu vàng trên tay thì bất ngờ bị Xuân giật lấy, chiếm đoạt rồi bỏ chạy. Nạn nhân sau đó đã đến Công an phường Tương Bình Hiệp để trình báo sự việc.

Qua thời gian truy xét, công an bắt giữ được Trần Thị Xuân, đưa về trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan công an, Xuân khai nhận hành vi cướp nhẫn vàng và đã mang tang vật đi bán để lấy tiền chi tiêu.