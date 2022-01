Tuyên Quang thông báo truy tìm đối tượng giết người cực kỳ nguy hiểm

Cụ thể, theo cơ quan công an, vào ngày 16/1/2021, tại thôn Gạo Đình, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang), đối tượng Lương Xuân Cương, sinh năm 1992, trú tại thôn Gạo Đình, xã Đức Ninh (Hàm Yên, Tuyên Quang) đã có hành vi giết người .

Sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Lương Xuân Cương (Ảnh công an cung cấp).

Cơ quan công an cho hay, khi bỏ trốn đối tượng mặc áo khoác màu xanh (có mũ liền), mặc quần thể thao có kẻ sọc hai bên, đi xe mô tô nhãn hiệu Super Dream, biển kiểm soát 23G1-043.06.

Công an tỉnh Tuyên Quang yêu cầu mọi công dân khi phát hiện đối tượng hoặc biết thông tin liên quan đến đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang theo số điện thoại 02073.871.161, hoặc điều tra viên Nguyễn Cao Hoạt, số điện thoại 0915.804.189, hoặc cơ quan công an gần nhất biết để xử lý.

Thông báo truy tìm đối tượng giết người của Công an tỉnh Tuyên Quang (Ảnh công an cung cấp).

Cơ quan công an cho biết sẽ đảm bảo giữ bí mật cho người cung cấp tin và có phần thưởng giá trị với người cung cấp tin. Người nào bao che, chứa chấp đối tượng sẽ bị xử lý theo pháp luật.