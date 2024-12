Tuyên án vụ nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang

Sau một tuần nghị án sơ thẩm, sáng 21/12, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bốn bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang 6801S với tổng mức án 14 năm tù.

Cụ thể, bị cáo Đặng Phi Long (42 tuổi) bị tuyên phạt 7 năm tù; Nguyễn Văn Lộc (52 tuổi) 3 năm tù; Nguyễn Quốc Sử (52 tuổi) và Đặng Văn Công (54 tuổi), mỗi người 2 năm tù, tất cả đều về tội Nhận hối lộ. Các bị cáo đều cư trú tại tỉnh Kiên Giang.

Các bị cáo (đứng) tại phiên tòa (Ảnh: Văn Vũ).

Theo cáo trạng, Nguyễn Quốc Sử là giám đốc, còn Đặng Phi Long là đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang 6801S. Nguyễn Văn Lộc là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên sửa chữa ô tô Nguyễn Lộc, còn Đặng Văn Công là chủ Garage Phú Điền, cả hai là anh em ruột.

Trong giai đoạn 2020-2022, Sử và Long đã lợi dụng chức vụ, bàn bạc với Lộc và Công để nhận hối lộ từ các chủ xe cơ giới nhằm kiểm tra, nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 56 phương tiện có hồ sơ thiết kế và miễn thiết kế.

Bị cáo Nguyễn Quốc Sử (hàng đầu) - cựu giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang 6801S - lãnh 2 năm tù về tội Nhận hối lộ (Ảnh: Văn Vũ).

Tổng số tiền mà các bị cáo nhận hối lộ là hơn 330 triệu đồng. Trong đó, Long nhận gần 199 triệu đồng, Sử nhận gần 28,5 triệu đồng, Lộc nhận 12 triệu đồng từ các chủ phương tiện, còn Công không nhận tiền mà được Long mời đi ăn tiệc.

Thêm vào đó, Long đã đưa tiền cho bà Lã Thu Chiền - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật ô tô An Bình, tại Hà Nội - để thanh toán tiền làm 24 hồ sơ thiết kế với tổng hơn 87 triệu đồng.

Bà Chiền bị bắt giam trong vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại Cục Đăng kiểm xe cơ giới Việt Nam do Công an TPHCM thụ lý, điều tra. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã chuyển hồ sơ liên quan đến hành vi của bà này đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để xử lý theo quy định của pháp luật.