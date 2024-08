Tung quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn và tốc độ dịp 2/9

Ngày 15/8, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Đại tá Phan Văn Giữ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại lễ phát động, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhấn mạnh, công tác đảm bảo an toàn giao thông là một nhiệm vụ lớn, quan trọng cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Ông đề nghị lực lượng công an tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc huy động các lực lượng và toàn dân tham gia thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với tinh thần quyết tâm, quyết liệt và hiệu quả trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đảm bảo không có vùng cấm, không có ngoại lệ, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/8 đến 30/9. Công an tỉnh Hậu Giang sẽ huy động tối đa lực lượng CSGT và công an các đơn vị, địa phương cùng phương tiện nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy.

Các lực lượng tham gia diễu hành phương tiện, phát thanh tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông xung quanh các tuyến đường trong nội ô TP Vị Thanh (Ảnh: CTV).

Trong đợt cao điểm, công an tỉnh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra khép kín địa bàn, kiểm soát tất cả phương tiện trên các tuyến đường giao thông. Lực lượng này cũng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ; tránh, vượt, chuyển làn đường, đi không đúng làn đường, phần đường quy định; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; không có giấy phép lái xe...