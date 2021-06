Tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách, một người bị đánh tử vong

Dân trí Trong lúc ăn nhậu, ông Tèo và ông Nam xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Ông Nam dùng tay đánh ông Tèo ngã xuống nền nhà tử vong.

21h ngày 4/6, hiện trường vụ án vẫn được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Đêm 4/6, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng xảy ra tại xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An.

Vụ án mạng xảy ra vào chiều 4/6, nạn nhân là ông Võ Minh Tèo (thường gọi Tèo Nheo, 45 tuổi, ngụ xã Lợi Bình nhơn). Nghi phạm tên Nam đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Người dân địa phương cho biết, dù TP Tân An đang trong thời gian giãn cách xã hội, nhưng trưa 4/6 một nhóm người vẫn tụ tập ăn nhậu. Địa điểm nhậu tại một căn nhà nằm kế dốc Cống Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn (cách nhà ông Tèo khoảng 500 m).

Trong lúc nhậu, ông Tèo và ông Nam xảy ra mâu thuẫn. Dù được mọi người can ngăn nhưng hai ông vẫn tiếp tục lớn tiếng chửi nhau. Bị ông Nam đánh vào mặt, ông Tèo ngã xuống nền nhà tử vong.

