Truy xét kẻ cầm dao tấn công hai bảo vệ chung cư ở Bình Dương

Trưa 10/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an TP Dĩ An (Bình Dương), cho biết, công an địa phương đang truy xét kẻ cầm dao chém hai bảo vệ xảy ra tại một chung cư ở phường Đông Hòa.

Theo đó, tối 9/4, hai người đàn ông đi xe máy dừng trước chung cư tại phường Đông Hòa, TP Dĩ An (Bình Dương). Lúc này, một người đi vào trong nói chuyện với hai bảo vệ.

Hai bảo vệ bỏ chạy, hai thanh niên nhanh chóng rời đi (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau đó, thanh niên còn lại cầm dao đi vào trong tấn công khiến một bảo vệ bỏ chạy. Thủ phạm đuổi theo nạn nhân chém tiếp nhưng không trúng.

Người đàn ông trên quay lại tiếp tục tấn công một bảo vệ khác. Nam bảo vệ đã nhanh chóng nhảy ra khỏi nơi làm việc, chạy thoát thân.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.