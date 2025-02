Truy tìm người lao vào cửa hàng cầm dao đe dọa "giết chết chúng mày"

Trên mạng xã hội đang lan truyền video một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, chạy từ bên ngoài vào một cửa hàng rồi rút ra một con dao đe dọa người phụ nữ đang ngồi tại quầy hàng.

Bị đe dọa, người phụ nữ ôm đầu và ngã xuống nền nhà. Phát hiện sự việc, một người từ bên trong nhà đã chạy ra bên ngoài hô hoán.

Nghe tiếng hô hoán, một người đàn ông chạy từ bên ngoài vào can ngăn. Lúc này người kia mới cất dao rồi rời đi.

Hình ảnh người đàn ông cầm dao đe dọa nhân viên cửa hàng ở TP Nam Định (Ảnh: Cắt từ video).

Sự việc trên được cho là xảy ra tại một cửa hàng ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Chỉ huy Công an phường Lộc Vượng, TP Nam Định cho biết, sự việc trên xảy ra ở số 6 đường Đông A, phường Lộc Vượng, TP Nam Định. Cơ quan điều tra Công an TP Nam Định, đang phối hợp với công an phường tập trung xác minh đối tượng, làm rõ vụ việc.

Ông N.V.K. (SN 1963, trú TP Nam Định), người can ngăn kẻ cầm dao đe dọa nhân viên cửa hàng, cho biết, ông là bảo vệ của cửa hàng. Khoảng 16h20 ngày 8/2, ông K. thấy người đàn ông đi vào cửa hàng và chỉ nghĩ là khách bình thường.

Khi người đàn ông vào cửa hàng được một lúc thì người phụ nữ làm tạp vụ bên trong chạy ra hô hào, ông K. lập tức chạy vào và chứng kiến người đàn ông đang cầm dao đe dọa nhân viên cửa hàng.

"Người này cầm dao và nói "tao sẽ giết chết chúng mày, chúng mày có cho tao làm ăn không?". Thấy vậy tôi mới bảo có việc gì mời anh ra giải quyết. Lúc đó rất nguy hiểm nếu tôi không vào can ngăn thì không biết sẽ như thế nào nữa", ông K. nói.

Công an TP Nam Định đang điều tra làm rõ vụ việc.