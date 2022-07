Truy tìm kẻ chém dã man người lái xe ôm ở Trà Vinh

Ngày 13/7, Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra, truy bắt nghi phạm gây ra vụ cướp xe máy trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 12/7, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh trên đường ở xã Long Toàn (thị xã Duyên Hải), nghi bị cướp nên báo công an.

Con dao tìm được ở hiện trường nghi là tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Người gặp nạn tên Trần Vĩnh Xuân (61 tuổi) làm tài xế xe ôm trên địa bàn. Ông Xuân bị nhiều vết thương trên cơ thể nên được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, công an tìm thấy con dao nghi có liên quan đến vụ việc.

Ghi lời khai ông Xuân, tài xế cho biết trước khi xảy ra vụ cướp, hung thủ đã đóng giả làm khách đi xe, yêu cầu chở từ thị xã Duyên Hải đến xã Long Toàn.

Đến đoạn đường vắng, ông Xuân bị đối tượng dùng dao chém vào đầu, tay, chân dẫn đến bất tỉnh. Chiếc xe Honda Future của ông bị hung thủ cướp, tẩu thoát.

Theo mô tả của nạn nhân, nghi phạm khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,65m, nói giọng Bắc, tai trái đeo khuyên. Thời điểm gây án, người này mang khẩu trang, mặc áo công nhân màu xanh lá cây dài tay, quần sọc ngắn màu đen.

Qua truy xét, lực lượng chức năng tìm được chiếc xe tang vật trong một tiệm cầm đồ.

Đến nay, công an địa phương đã phát đi thông báo nhận dạng hung thủ để người dân biết và báo cho cơ quan công an nơi gần nhất; hoặc báo qua điện thoại 0693.729.106 (trực ban Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh); 02943.832.014 (trực ban Công an thị xã Duyên Hải) khi có thông tin về nghi phạm.